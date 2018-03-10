Біатлон: збірна України фінішувала другою у змішаній естафеті на етапі Кубка світу

У фінській Контіолахті відбулися змагання у змішаній естафеті. Тут Україну представляли Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Артем Прима та Дмитро Підручний. І здобули другу срібну нагороду для України у сезоні.

Після доволі провального виступу на Олімпіаді-2018 , збірна Україна з біатлону здобула перший подіум на етапі Кубку світу.

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При цьому що поза заявкою залишилася одна з лідерок жіночої збірної Юлія Джима. Її місце зайняла Анастасія Меркушина, яка і бігла першою.

До активу Меркушиної можна віднести те, що вона відстріляла чисто, закривши всі мішені без додаткових патронів. Однак на останньому крузі вона не зуміла показати відповідну швидкість, тож естафету передала лише сьомою, а відставання склало 19 секунд.

Виправляти ситуацію взялася Віта Семеренко. Вона допустила один промах, однак передала естафету третьою. Тут же, фактично, і був складений пул лідерів змішаної естафети, куди ввійшли, окрім України, Словаччина, Росія, Норвегія та Італія. Вони йшли "лижа в лижу", у той час як решта команд відставала вже на 50 секунд.

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Згодом темп лідерів не витримали і словаки. Тож саме чотири збірні і розіграли комплект медалей. Одній команді місце на подіумі ж не було передбачено. Нею стала Росія.

Хоча і українці могли залишитися без медалей. Адже лідери мінялися ситуативно, зважаючи на 5 секунд, які були між ними. Тож все вирішувалося як на стрільбі, так і ходьбою. Дмитро Підручний, який був четвертим в українській збірній, навіть вивів нас на перше місце, вдало відстрілявшись. Однак знову підвела швидкість, коли його обійшов італієць Лукас Хофер.

1. Італія (1 + 13) 1:15:08.3

2. Україна (0 + 3) +1.5

3. Норвегія (0 + 9) +9.1

4. Росія (0 + 7) +16.9

5. Франція (2 + 6) +1:02.2

6. Швеція (1 + 13) +1:28.3

7. Німеччина (2 + 12) +1:31.2

8. Австрія (2 + 6) +2:34.0

Join us now on https://t.co/Z1cUg23KzH for the medal and flower ceremony of the mixed relay where @FISIofficial will receive Gold, Ukraine gets silver and @NSSF_Biathlon finishes with bronze. #KON18 pic.twitter.com/wA7xFF1fms — IBU World Cup (@IBU_WC) 10 березня 2018 р.

ТАААК!!! Срібло їде в Україну!!!



Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Артем Прима, Дмитро Підручний - срібні призери 7 етапу Кубка світу з біатлону у змішаній естафеті!



Дякуємо за боротьбу і позитивні емоції! Молодці!@ukrbiathlon pic.twitter.com/OGqKMVvdUf — НОК України (@OlympicUA) 10 березня 2018 р.

Варто зазначити, що Україна найкраще відстріляла у змаганнях, допустивши лише три промахи. Однак знову підвела швидкість. А для Артема Прими це став перший подіум на такому рівні.

Тож Україна здобуває другу срібну нагороду на етапах Кубка світу цього сезону.

У неділю, 11 березня, у Контіолахті, відбудуться ще два мас-старти – чоловічий та жіночий.