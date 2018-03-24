Біатлон: жіноча збірна України втратила квоту на наступний сезон

Чоловіча та жіноча збірні України, пропустивши заключний етап Кубка світу з біатлону в російської Тюмені, втратили квоти на наступний сезон.

Нагадаємо, чоловіча збірна опустилася на 11 місце і зможе виставляти на гонках з роздільним стартом лише чотирьох біатлоністів.

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Що стосується жіночої збірної, то вона, пропустивши етап в Тюмені, вилетіла з першої п'ятірки Кубка націй і втратила квоту в шість спортсменів на гонках з роздільним стартом. У наступному сезоні тренери команди зможуть заявляти на такі гонки лише п'ять спортсменок.