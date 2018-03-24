Біатлон: жіноча збірна України втратила квоту на наступний сезон
Чоловіча та жіноча збірні України, пропустивши заключний етап Кубка світу з біатлону в російської Тюмені, втратили квоти на наступний сезон.
Нагадаємо, чоловіча збірна опустилася на 11 місце і зможе виставляти на гонках з роздільним стартом лише чотирьох біатлоністів.
Читайте також: Український гімнаст Ігор Радівілов виграв етап Кубка світу у вправі на кільцях
Що стосується жіночої збірної, то вона, пропустивши етап в Тюмені, вилетіла з першої п'ятірки Кубка націй і втратила квоту в шість спортсменів на гонках з роздільним стартом. У наступному сезоні тренери команди зможуть заявляти на такі гонки лише п'ять спортсменок.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі