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      Біатлоніст Підручний жорстко пройшовся по команді: Понабирали у сервіс-бригаду якихось аматорів

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      Дмитро Підручний
      Дмитро Підручний / GETTY IMAGES

      Український біатлоніст Дмитро Підручний жорстко розкритикував членів команди, які відповідають за підготовку лиж до гонок.

      Коментуючи сьогоднішню гонку, в які Дмитро фінішував на 17 місці, він заявив, що за три етапи лише один раз у команді вгадали зі змащенням лиж.

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      "Гонка сьогодні просто жахлива! Лижі, можливо, в когось гірші й були, ніж наші. Але навіть тренувальні лижі краще їхали, ніж зараз. І, взагалі, за сезон багато чого хочеться сказати про лижі! За три етапи лише один раз мастильники вгадали зі змащенням. Що вчора просто пощастило – стрільба була нормальна і суперники багато настріляли", – сказав Підручний в ефірі UA: Перший.

      Лижі вчора також були не супер, а якісь посередні. А сьогодні – просто жах! Понабирали у сервіс-бригаду якихось аматорів з незрозумілої країни, які нічого не роблять. Кожного разу приходиш, жалієшся їм на лижі, а вони говорять, що "ви просто спортсмени такого рівня". Чомусь минулого року ми могли на рівні боротися з іншими спортсменами й десь за сезон 1-2 рази були погані лижі. А тут – один раз за половину сезону хороші лижі. Просто бракує слів, як готують лижі й шукають після кожної гонки винних, крім себе! Просто жах!
      – резюмував біатлоніст.

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      "Важко біглося, звичайно, після вчорашньої гонки. Учора виклався на повну і сьогодні, звичайно, було важко, але доїжджаю до підйому і все… А на підйомі по 20 секунд кожному спортсмену "влітаєш" через те, що лижі просто не їдуть в підйом. Десь близько ще станеш за кимось в спину – ще не сильно відстаєш, а в підйом – ну просто стоячі лижі. У мене просто бракує слів! Сподіваємося, що президент почує нас", – додав Підручний.

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      Теги: Спорт Дмитро Підручний Новини біатлону
      Джерело: 24 Канал
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