Біатлоніст Прима про скандал з лижами в збірній України: Нічого говорити не хочу
Найкращий з українців в загальному заліку Кубка світу за підсумками першого триместру біатлонного сезону Артем Прима прокоментував свої виступи та проблеми з лижами.
Прима розповів про невпевненість у стрільбі лежачи, яку він бажає покращити, повідомляє XSPORT.ua.
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"У цілому враження від першої третини сезону змазані. На першому етапі Кубка світу в Поклюці непогано все склалося, у Хохфільцені вже гірше, ну а за підсумками Нове-Мєсто зовсім незадоволений собою. У першу чергу в плані стрільби", – сказав Прима.
"Зараз у мене є певна невпевненість у стрільбі лежачи. Дуже довго до неї готуюся, хочеться відпрацювати якісно, але в результаті не зовсім це виходить", – додав біатлоніст.
Прима вслід за Оленою Підгрушною та Дмитром Підручним пожалівся на лижі.
"З приводу якості лиж в попередніх гонках нічого говорити не хочу, але однозначно, вони не на тому рівні, на якому повинні бути", – відзначив Артем.
Нагадаємо, що український біатлоніст Дмитро Підручний жорстко розкритикував членів команди, які відповідають за підготовку лиж до гонок. Також українська біатлоністка Олена Підгрушна розповіла про те, що в команді не змогли добре підготувати лижі до гонок, що й стало причиною її невдач.