Біатлоніста Кільчицького не візьмуть на етап Кубка світу в Чехію, тренер назвав причину

Український біатлоніст Віталій Кільчицький не поїде з командою на третій етап Кубка світу в Нове-Мєсто.

Про це заявив тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра після спринтерської гонки в Хохфільцені (Австрія), яку Кільчицький завершив на 102 місці.

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За його словами, Віталій Кільчицький відправиться на змагання Кубка IBU.

"У Кільчицького більше психологічний момент, адже стрільба на тренуваннях і пристрілка хороша, а на змаганнях робить великі промахи. Тому для нього буде краще виступити на змаганнях Кубка IBU, щоб в січні повернутися на Кубок світу", – сказав Санітра в ефірі телеканалу UA: Перший.

Таким чином, на третій етап Кубка світу в Чехію, який стартує 20 грудня, відправляться Артем Прима, Артем Тищенко, Сергій Семенов й Дмитро Підручний.

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