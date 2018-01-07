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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВИНИ БІАТЛОНУ
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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВИНИ БІАТЛОНУ

Біатлонний пелотон ледве не заблукав на трасі у німецькому Обергофі

18:27, сьогодні 500 Читать новость на русском

Густий туман, поганеньке освітлення і на додачу сильний вітер – у таких екстремальних умовах відбувалась чоловіча естафета в рамках Кубка Світу.

На вогневих рубежах суперники сподівались, насамперед, на прихильність фортуни. Чого лише варте лідерство збірної Бельгії на екваторі гонки.

Щоправда, андердоги до гучної сенсації не доїхали. Утім, і перемога шведів викликає немалий подив. У скандинавів, до слова, лише одне коло штрафу, і це, як не дивно, видатне досягнення.

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Додамо, що жодна із команд не обійшлась без додаткових метрів дистанції. Скажімо, господарі траси – німці – здолали аж 10 штрафних кіл. В пасиві українців їх 9 і скромний підсумковий 11-ий результат.

Жінкам, які вийшли на трасу раніше, з погодою пощастило значно більше. Утім, і у жіночій естафеті наші не продемонстрували нічого видатного. Меркушина, Джима, Віта Семеренко і Підгрушна напрацювали лише на п’яте місце. Перемога ж дісталась француженкам. Срібло у німкень, бронза у шведок.

Теги: Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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