Бібліотека почала постити в Instagram перекази класичних літературних творів
Нью-Йоркська публічна бібліотека в партнерстві почала постити в Instagram Insta Novels – перекази класичних літературних творів в анімованих цифрових романах.
Про це повідомляє EnGadget.
Як пояснило керівництво бібліотеки, такими Insta Novels вони хочуть залучити молоду аудиторію до книг або хоча б переказати їй сюжети найбільш культових видань.
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Перша книга, що з'явилась в Insta Novels була "Аліса в країні чудес" Льюїса Керролла. У найближчі місяці там можна буде побачити Сторіс по "Жовтим шпалерам" Шарлотти Перкінс Гілман і "Перетворення" Франца Кафки.
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Джерело: 24 Канал
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