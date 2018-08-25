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Бібліотека почала постити в Instagram перекази класичних літературних творів

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Бібліотека постить Instagram перекази творів
Бібліотека постить Instagram перекази творів / travelhacker.blog

Нью-Йоркська публічна бібліотека в партнерстві почала постити в Instagram Insta Novels – перекази класичних літературних творів в анімованих цифрових романах.

Про це повідомляє EnGadget.

Як пояснило керівництво бібліотеки, такими Insta Novels вони хочуть залучити молоду аудиторію до книг або хоча б переказати їй сюжети найбільш культових видань.

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Перша книга, що з'явилась в Insta Novels була "Аліса в країні чудес" Льюїса Керролла. У найближчі місяці там можна буде побачити Сторіс по "Жовтим шпалерам" Шарлотти Перкінс Гілман і "Перетворення" Франца Кафки.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

 

Теги: Техно Інтернет Instagram Література
Джерело: 24 Канал
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