"Бідний молодий актор": Дмитро Ступка розповів про стосунки з екс-дівчиною
Український актор Дмитро Ступка розповів про свої стосунки з колишньою дівчиною до одруження з телеведучою Поліною Логуновою.
Про це Дмитро зізнався в інтерв'ю телеканалу ZIK.
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За його словами, екс-кохана Катерина часто дорікала Дмитра, що у нього недостатньо грошей. Актор зазначив, що того часу витрачав на неї всі свої заощадження.
Я витратив всі заощадження. Дарував подарунки, ми об'їздили півсвіту: Європу, Азію. Вона постійно мені говорила, що я бідний молодий актор, який не зможе її утримувати. Навіть звучала фраза, що вона не любить мене такою любов'ю, яку відчував до неї я. Вона видавила з мене всі соки,
– наголосив Дмитро Ступка.
Крім того, український артист сказав, що їхній роман завершився тоді, коли у нього закінчилися гроші.
"Коли у мене закінчилися гроші, Катя перекинулася на іншого чоловіка, багатшого австрійця", – додав він.
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