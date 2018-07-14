"Бідний молодий актор": Дмитро Ступка розповів про стосунки з екс-дівчиною

Український актор Дмитро Ступка розповів про свої стосунки з колишньою дівчиною до одруження з телеведучою Поліною Логуновою.

Про це Дмитро зізнався в інтерв'ю телеканалу ZIK.

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За його словами, екс-кохана Катерина часто дорікала Дмитра, що у нього недостатньо грошей. Актор зазначив, що того часу витрачав на неї всі свої заощадження.

Я витратив всі заощадження. Дарував подарунки, ми об'їздили півсвіту: Європу, Азію. Вона постійно мені говорила, що я бідний молодий актор, який не зможе її утримувати. Навіть звучала фраза, що вона не любить мене такою любов'ю, яку відчував до неї я. Вона видавила з мене всі соки,

– наголосив Дмитро Ступка.

Крім того, український артист сказав, що їхній роман завершився тоді, коли у нього закінчилися гроші.

"Коли у мене закінчилися гроші, Катя перекинулася на іншого чоловіка, багатшого австрійця", – додав він.