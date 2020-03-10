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      Біднувато, але без провалів, – Малюська про інспекцію СІЗО у Харкові

      -
      Малюська відвідав харківські в'язниці / фото із соцмереж

      Міністр юстиції України Денис Малюська продовжує перевіряти в'язниці в Україні. Про свій візит він нікого не попереджує. Так, цього разу під інспекцію потрапило СІЗО та колонія №25 у Харкові.

      Про СІЗО Малюська висловився так: "Стандартно біднувато, але без провалів". Там він також скуштував місцеву їжу та дійшов висновку: "їсти можна". Про свій візит міністр юстиції написав на власній фейсбук сторінці.

      До теми В Україні можуть з'явитися платні СІЗО-"готелі", – Малюська

      Установа №25 - цілком окрема історія, флагман "червоних" тюрем. Після побаченого треба кілька годин відходити. "Камери", яким позаздрять санаторії; зимовий сад зі штучною водоймою з рибками та черепашками; свині, яким під час години сну вмикають класичну музику, дисциплінарний ізолятор як казковий будиночок,
      – розповів він про колонію.

      Щоправда, саме у цьому виправному закладі лунали звинувачення про катування людей. Втім, за словами Малюськи, всі ключові фігуранти вже звільнені, з потерпілими він вже встиг поспілкуватися.

      "Усюди уже готові до перевірки і знають як себе поводити і чого очікувати. Як на мене – це непогано. Моя головна мета - не карати, а забезпечити якісне виконання системою своїх функцій", – додав глава Мін’юсту.

      Які ще в'язниці проінспектував Малюська: 

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Міністерство юстиції СІЗО В'язниця Новини Харкова Денис Малюська
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