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Бігус: Підсадіть хтось Луценка на тупі американські процедурали, там ґлузду більше, ніж у ГПУ

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Юрій Луценко
Юрій Луценко / podrobnosti.ua

Доки президент і прем'єр з усіх Twitter сигналізували ринку і інвесторам, що в Україну можна вкладати гроші, прийшов генпрокурор Юрій Луценко і не словом, а ділом показав, хто насправді формує інвестклімат.

Йдеться про те, що Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти", тому що не знайшла складу злочину, розповідає у своєму відеоблозі "Підсумки дна" Денис Бігус. 

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"Для того, щоб не знайти складу злочину, прокуратура в березні влаштувала рейд з одночасним обшуком офісів однієї з найвідоміших компаній в країні в 4 містах. Включно з обшуком кабінетів керівників і вилученням ноутбука власника. Потім генпрокурор ще запостив, що прокуратура знайшла численні порушення в діяльності "Нової пошти". Від наркотиків до відмивання грошей. Потім було три місяця тиші. І ось – все, немає складу злочину", – зазначив журналіст-розслідувач. 

За словами Бігуса, такий фінал був передбачуваний. Адже ще на початку, після обшуків та голосних заяв, прес-секретарка Генпрокуратури повідомила, що Луценко взяв справу під свій персональний контроль. І якщо докази не знайдуть, то справу закриють.

Як ця ситуація взагалі і заяви ГПУ зокрема звучать для інвестора: "Чувак, в будь-який момент безпідставно до тебе можуть ввалити чуваки з посвідченнями. Тобі вони персонально теж можуть ввалити. Але ти не хвилюйся, якщо вони нічого не доведуть, то тебе трохи покошмарять, ну може заберуть компи, арештують якісь гроші, але чисто символічно, ти ж не винен. Тому буквально кілька місяців, і якщо нічого не знайдеться, то ти навіть не сядеш. Інвестуй, бро. До речі, пострибай. О, чуємо щось на рахунках дзеленчить. Точно інвестуй,
– іронізує журналіст. 

Також він висунув пропозицію Луценку: замість читати "дуже розумні книжки", про які генпрокурор регулярно звітує у Facebook, дивитись детективні серіали. Мовляв, в останніх здорового ґлузду більше, ніж у діяльності ГПУ. 

"Підсадіть його хтось на тупі американські процедурали. Детективні серіали різні. Практично в кожній серії є момент, типу "Я навіть не піду за дозволом на обшук, у нас явно недостатньо доказів" або "Ти мусиш допрацювати, з цим нам навіть соромно буде підходити до фігуранта з питаннями". Там в 15 хвилинах діалогів відповідальності – і репутаційної, і фінансової, і кар'єрної – більше, ніж в 15 роках ГПУ. І не треба казати – це ж серіал. Так, це серіал, там штампи. Так, там репутація навіть в штампах. В нас про репутацію знають як про інвестклімат. Але ж про гроші точно в курсі. Най би конвертували", – підсумував Бігус. 

Відео повного випуску "Підсумків дна" за 27 червня 2018

 

Теги: Новини політики Новини України Відеоблоги ГПУ Юрій Луценко
Джерело: 24 канал
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