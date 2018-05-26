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Бігус: Тихенько завести Порошенка у кабінет до Трампа під час наради і зробити фото – принизливо

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Зустріч Порошенка і Трампа
Зустріч Порошенка і Трампа / korrespondent.net

BBC опублікувало надгучну новину. У червні 2017 року президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Короткі переговори, спільне фото, потискання рук – протокол. Проблема в тому, що офіційними каналами вдалось домовитись лише про те, щоб тихенько завести Порошенка у кабінет до Трампа під час наради і зробити фото.

Про це у своїму відеоблозі "Підсумки дна" розповідає журналіст-розслідувач Денис Бігус. 

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Він вважає, що це відверто принизливо і неефективно.

Через хитрий ланцюжок, Адміністрація Президента за допомогою лояльного до Порошенка нардепа приєднала американський благодійний фонд, який познайомив їх ще з кимось, і зрештою вийшли на адвоката Трампа. Той за 600 тисяч доларів збільшив час зустрічі до тієї відмітки, за якою її вже можна назвати переговорами,
– зазначає розслідувач. 

В АП одразу заявили, що все брехня, чим створили класичну ситуацію "слово проти слова". От тільки в одному випадку це слово ВВС, а в іншому – слово Адміністрації Президента. Ключова проблема в тому, що в обох випадках доведеться все ж таки вірити на слово, адже доказів не буде.

"Описане ВВС цілком вкладається в традиційний метод вирішення питань. Зрештою, якщо обійти правила вартує всього лише півмільйона доларів, то в чому взагалі проблема? Тим більше, наполягають симпатики президента, це були вкрай ефективні переговори. Україна після них отримала "Джавеліни". Це велика міжнародна політика, і якщо Порошенко зі своєї кишені виклав півмільйона доларів на користь всій країні, то йому лише подяка", – розмірковує Бігус.

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Водночас, журналіст наголошує, що проблема таки є. По-перше, йдеться про великий хабар оточенню президента США. А по-друге, йдеться про хабар за організацію зустрічі в країні, де узаконений лобізм.

Парадокс в тому, що заплатити за організацію зустрічі з Трампом – можна, але спеціальній людині, внесеній в перелік офіційних лобістів. Такий самий платіж не офіційному лобісту – скандал, кримінальне переслідування, тюремне ув’язнення. Піти неймовірно ризикованим шляхом хабара за кількахвилинну зустріч, коли є можливість офіційного лобіювання можна. Як герой "Золотого теля" Шура Балаганов, який, отримавши значний капітал, попався на крадіжці порожнього гаманця у трамваї,
– сказав він.

Бігус додав: головне – ця історія продемонструвала, що неповага до правил не працює і що розвинуті інституції відрізняють лобізм від хабара.

Відео повного випуску "Підсумків дна" за 26 травня 2018

 

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко ЗМІ Розслідування Скандал Зустріч Трампа і Порошенка Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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