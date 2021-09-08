Била головою об лавку: у Дніпрі 2 дівчини влаштували жорстку бійку – відео побиття 18+

У Дніпрі на вулиці Мазепи жорстко побилися 2 дівчини. Одна з них била опонентку колінами, головою об лавку, а також тягала за волосся. У мережі оприлюднили відео цього інциденту 8 вересня.

Проте це трапилося ввечері напередодні. Однак конфлікт завершили до того, як приїхала поліція.

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Тримала за волосся та лупцювала

Оприлюднене відео триває приблизно 4 хвилини. На початку видно, що дівчина в червоному била потерпілу коліном у голову та тримала за волосся. Потім вона силою змушувала дівчину в зеленому лягти на лавку та била головою об неї.

При цьому зловмисниця багато разів кричить "я тобі говорила". Потім вона спробувала просити потерпілу, щоб та хоч раз її вдарила по обличчю. Проте та проігнорувала та продовжила отримувати різні удари.

Поряд із ними стояли 2 парубки, які спершу просто спостерігали, а потім почали кволо намагатися зупинити побиття. Проте це було безрезультатно. Поліцію туди викликав автор цього запису. У відео присутнє насилля, тому не рекомендуємо переглядати вразливим і неповнолітнім.

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Заяву вирішили не писати

Інцидент прокоментували в Патрульній поліції Дніпропетровщини. Там зазначили, що правоохоронці справді виїжджали на цей виклик.

Проте учасниці бійки сказали, що після конфлікту розійшлися по домівках і не мають претензій одна до іншої. Тому заяву в поліцію ніхто не писав. Коментар поліції оприлюднили в телеграмі "Дніпро оперативне".

Причину бійки назвали лише згодом. "Інформатор" повідомляє, що дівчата таким чином ділили хлопця.

Схожа подія в місті

19 липня в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра неповнолітні дівчата влаштували жорстоку бійку. Вони тримали одна одну за волосся та лаялися.

Потім одна з дівчат встала та вдарила іншу ногою в спину. Цей конфлікт нібито виник через те, що вони не поділили хлопця.