Злочин скоїли в одному з сіл Кулевчанської територіальної громади ще в ніч з 15 на 16 вересня. Проте повідомили про затримання лише 23 вересня.

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Жінка вбила чоловіка качалкою / Фото Нацполіції

Поряд були скривавлені знаряддя

До поліції звернувся сусід загиблого, який розповів, що знайшов знайомого вбитим. Тіло на той момент вже лежало кілька днів.

На всіх його частинах було багато травм, а також рубана рана голови. Поряд також лежали ймовірні знаряддя вбивства – скривавлені качалка та сокира. Їх одразу направили на експертизу.

Як можуть покарати за таке

Коли слідчі почали це розслідувати, вони одразу встановили основну підозрювану – сусідку вбитого 58-річного чоловіка. Свої дії вона ніяк не пояснювала.

Наразі правоохоронці вже відкрили провадження за статтею про умисне вбивство. Якщо вину затриманої доведуть, їй загрожує до 15 років в’язниці.

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Інша подія нещодавно

30 вересня правоохоронцям Стебника на Львівщині повідомили про вбивство. Коли вони приїхали, справді виявили тіло 30-річного чоловіка.

Коли вони почали встановлювати обставини, виявилося, що вбивство скоїла його співмешканка. Тоді 44-річну жінку затримали, вона сказала, що це сталося під час сімейної сварки.