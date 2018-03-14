"Біла" сторона жінки: фотограф показав відвертий та спокусливий проект (18+)

Фотограф Дмитро Бочаров, який зараз мешкає та працює в США, зробив серію знімків, щоб показати "білу" сторону жінки.

Про це пише Photogrist.

За словами митця, кожна жінка має свою "білу" сторону, на яку варто зважати.

Читайте також: Українська ведуча та модель похизувалася відвертими фото з відпочинку на Карибах (18+)

"Біла" сторона – робить її привабливою, сексуальною та спокійною. Цей проект, як експеримент. Ви ніколи не знаєте, як вона відчуватиме себе у своїй "білій" стороні,

– розповів Бочаров про свій проект.