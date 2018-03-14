"Біла" сторона жінки: фотограф показав відвертий та спокусливий проект (18+)
Фотограф Дмитро Бочаров, який зараз мешкає та працює в США, зробив серію знімків, щоб показати "білу" сторону жінки.
Про це пише Photogrist.
За словами митця, кожна жінка має свою "білу" сторону, на яку варто зважати.
Читайте також: Українська ведуча та модель похизувалася відвертими фото з відпочинку на Карибах (18+)
"Біла" сторона – робить її привабливою, сексуальною та спокійною. Цей проект, як експеримент. Ви ніколи не знаєте, як вона відчуватиме себе у своїй "білій" стороні,
– розповів Бочаров про свій проект.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі