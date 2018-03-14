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"Біла" сторона жінки: фотограф показав відвертий та спокусливий проект (18+)

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Фотограф Дмитро Бочаров, який зараз мешкає та працює в США, зробив серію знімків, щоб показати "білу" сторону жінки.

Про це пише Photogrist.

За словами митця, кожна жінка має свою "білу" сторону, на яку варто зважати.

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"Біла" сторона – робить її привабливою, сексуальною та спокійною. Цей проект, як експеримент. Ви ніколи не знаєте, як вона відчуватиме себе у своїй "білій" стороні,
– розповів Бочаров про свій проект.

Теги: Фотоновини LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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