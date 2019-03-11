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      Білецький заявив, що Порошенко замовив СБУ знищення лідерів "Нацкорпусу", у СБУ – здивовані

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      Конфлікт на Банковій у Києві
      Конфлікт на Банковій у Києві / tyzhden.ua

      Петро Порошенко "замовив фізичне знищення" лідерів "Нацкорпусу" – так вважає керівник організації та народний депутат Андрій Білецький. Причому замовив президент не абикому, а СБУ. У Службі безпеки України здивовані такій заяві нардепа й очікують на докази цих "маніпулятивних" тверджень.

      Андрій Білецький під час брифінгу заявив, що заступник глави СБУ Віктор Кононенко готує напади на активістів "Національного корпусу" з допомогою "кримінальних авторитетів", про що повідомив Інтерфакс. При цьому нардеп пообіцяв назвати конкретні імена та прізвища, а замовником одразу проголосив президента Порошенка.

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      Крім Порошенка пролунало інше гучне прізвище. На думку Білецького, причетним до переслідування "Нацкорпусу" є заступник глави СБУ Віктор Кононенко на псевдо "Латиш", який "через Іллю на прізвисько "Кочівник" відповідає за зв'язки з кримінальними авторитетами "Наріками", "Аліками", "Емілями" з Дніпропетровської області"

      Через цього Іллю-Кочівника буде зроблено замовлення на знищення або фізичний тиск на керівників нашого руху. "Нарік" даватиме своїх бійців на всю цю історію,
      – заявив Білецький.

      У СБУ з подивом зустріли таку заяву Білецького, про що повідомили на своєму сайті. "Дуже прикро, що народний депутат України Андрій Білецький дає можливість маніпулювати собою", – йдеться у повідомленні.

      У Службі безпеки наголосили, що з нетерпінням очікують хоч якоїсь конкретики, на якій базуються ці "надзвичайно серйозні звинувачення". Служба офіційно звернулася до Державного бюро розслідувань, щоб там зареєстрували відповідне кримінальне провадження.

      У поліції ж повідомили, що поки Андрій Білецький не звертався до них із жодними офіційними заявами. Укрінформ процитував заяву заступника начальника Головного слідчого управління Національної поліції Максима Цуцкірідзе: "Якщо він (Білецький – 24 канал) вважає такі заклики на свою адресу реальними, то нехай звертається. Ми зареєструємо і будемо розслідувати".

      Білецький
      Андрій Білецький, нардеп та лідер "Національного корпусу"

      У чому суть конфлікту "Національного корпусу", правоохоронців та президента?

      3 березня 2019 року "Національний корпус" і "Національні дружини" пікетували будинок фігуранта розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" про розкрадання в оборонній сфері Ігоря Гладковського, сина тоді ще заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

      9 березня 2019 року в Києві понад тисяча активістів партії "Національний корпус" і руху "Національні дружини" провели акцію протесту біля будівлі Адміністрації президента України й намагались прорвати кордон правоохоронців. Там сталися сутички, в яких постраждали троє поліцейських.

      Вимоги ті ж: покарати винних у розкраданні в "Укроборонпромі", заарештувати вже екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського, його сина Ігоря та інших фігурантів гучного скандалу.

      Згодом того ж дня сутички повторились у Черкасах, де президент Петро Порошенко проводив мітинг після урочистостей на честь 205-ї річниці народження Тараса Шевченка. Кілька десятків націоналістів намагалися прорватися на сцену до голови держави, але їм завадила поліція.

      Правоохоронці заявили про 22 поранених охоронців порядку, серед яких був начальник поліції області Валерій Лютий, закривавлене обличчя якого одразу ж облетіло ЗМІ та соцмережі. Поліція вже відкрила кримінальні справи за статтями про насильство щодо своїх працівників та хуліганство.

      10 березня 2019 року поліція затримала 2 організаторів сутичок "Нацкорпусу" з правоохоронцями у Черкасах. Затриманим закидають організацію людей для скоєння хуліганства та завдання тілесних ушкоджень поліцейським, які охороняли громадський порядок.

      Увечері того ж дня у "Нацкорпусі" заявили про зникнення 7 своїх активістів: їх начебто із застосуванням сили викрали з автомобіля. Незабаром 5 активістів звільнили, а двоє залишилися під вартою. 12 березня поліція вручила їм підозри.

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      Теги: Новини України Петро Порошенко СБУ Протести Поліція Андрій Білецький Національний корпус
      Джерело: 24 канал
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