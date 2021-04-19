У Харківській області 18 квітня двоє зловмисників напали на чоловіка в магазині, жорстоко побивши його. Раніше у них вже був конфлікт.

Так, 29-річний житель села Хроли йшов до магазину, коли зустрів двох чоловіків з битами в руках. Він почав втікати.

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Як стався напад

Тікаючи, потерпілий забіг до кафе-магазину. Однак нападники його наздогнали, побили битами та зробили кілька пострілів з травматичного пістолета.

Що з потерпілим

Постраждалого з кульовими пораненнями та травмами голови забрали до лікарні. Наразі невідомо, в якому він стані.



Чоловіки побили знайомого / Фото Нацполіції

Напад в магазині на Харківщині, дивіться відео:

Що відомо про нападників

Чоловіків затримали за кілька годин. Нападниками виявились:

36-річний місцевий житель, який раніше вже був засуджений за майновий злочин; 33-річний безробітний харків’янин.

З ними працюють правоохоронці. Нападникам загрожує до 15 років в'язниці.



Нападників затримали / Фото Нацполіції



Один з нападників / Фото Нацполіції