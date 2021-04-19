Били битами та стріляли: на Харківщині жорстоко напали на чоловіка – відео

У Харківській області 18 квітня двоє зловмисників напали на чоловіка в магазині, жорстоко побивши його. Раніше у них вже був конфлікт.
Джерело:Поліція Харківщини
Так, 29-річний житель села Хроли йшов до магазину, коли зустрів двох чоловіків з битами в руках. Він почав втікати.
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Як стався напад
Що з потерпілим
Постраждалого з кульовими пораненнями та травмами голови забрали до лікарні. Наразі невідомо, в якому він стані.
Чоловіки побили знайомого / Фото Нацполіції
Напад в магазині на Харківщині, дивіться відео:
Що відомо про нападників
Чоловіків затримали за кілька годин. Нападниками виявились:
- 36-річний місцевий житель, який раніше вже був засуджений за майновий злочин;
- 33-річний безробітний харків’янин.
З ними працюють правоохоронці. Нападникам загрожує до 15 років в'язниці.
Нападників затримали / Фото Нацполіції
Один з нападників / Фото Нацполіції