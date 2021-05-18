Били та "лікували" наркотиками: у Чернігові в неволі утримували 21 людину

У Чернігові у так званому "реабілітаційному центрі" утримували в неволі 21 людину. У "пацієнтів" відбирали особисті речі, не дозволяли спілкуватися з людьми поза центром, їх били та "лікували" наркотиками.

Правоохоронці Чернігівщини 18 травня викрили організоване угруповання, яке утримувало в неволі 2 десятки людей. Поліцейські припинили діяльність так званого "реабілітаційного центру з ідеологічним одужанням".

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Як працював "реабілітаційний центр"

У Чернігові цей заклад діяв приблизно пів року. Організував його громадянин Росії. До злочинного угруповання також входили уродженці Харківської та Донецької областей віком від 25 до 35 років.

Між ними були чітко розподілені ролі: організатор керував усіма процесами, його права рука – начальник "мотиваційної групи", до якої входили ще 2 чоловіків спортивної статури. Раніше усіх їх судили за розповсюдження наркотиків.

Хто міг потрапити у цей центр

У поліції кажуть, що до так званого "реабілітаційного центру" могли потрапити як нарко- та алкозалежні, так і люди, які з певних причин не догодили своїм родичам.

За словами начальника поліції Чернігівщини Володимира Нідзельського, будь-хто "міг домовитися з організатором про поміщення людини в цей заґратований будинок".

Для цього необхідно було просто вказати пальцем на "пацієнта" віком від 18 років. За ним в будь-яку точку України одразу виїжджала так звана "мотиваційна група" молодиків спортивної статури, які примусово доставляли людину в Чернігів,

– зазначив Нідзельський.

Така послуга коштувала до 2,5 тисячі гривень. Окрім цього, родич мав сплачувати за утримання людини в центрі по 8 тисяч гривень на місяць.

Пацієнтів "лікували" наркотиками

Медичних довідок про стан здоров'я "пацієнта" організатори центру не просили. Якщо начальник, члени "мотиваційної групи" або охорона центру бачили, що людина занедужала або починала чинити опір – давали легкі наркотики.

Члени угруповання відбирали у людей мобільні телефони, особисті речі, не давали виходити надвір чи спілкуватися з кимось поза центром, завдавали психологічного та фізичного насильства за будь-які порушення так званих "правил перебування".



Коли правоохоронці увійшли до будинку, то виявили там 21 утримуваного. В одного із "пацієнтів" почався напад епілепсії.

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Що знайшли під час обшуків у зловмисників

Під час обшуків в заґратованому будинку, вдома в організатора та начальника "мотиваційної групи" правоохоронці виявили та вилучили гроші, "чорнові" записи, комп'ютерну техніку та документи, які підтверджують злочинну діяльність.

Організатора та ще 3 активних членів угрупування затримали. Наразі вирішують питання щодо вручення зловмисникам повідомлень про підозри.

Чоловікам загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років. Триває досудове розслідування.