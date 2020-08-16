Олександра Біла уже 3 роки живе у Львові, а за лінією кордону у Білорусі залишились рідні та близькі. Про співвітчизників, які повстали проти режиму Олександра Лукашенка, говорить з гордістю й теплом та шкодує, що не може бути з ними поруч.

Білоруска Олександра Біла розповіла 24 каналу, що це фантастична подія для країни. Такого єднання народу ще ніколи не було. Народ довели до такого стану, що навіть у найспокійніших, аполітичних людей закінчилось терпіння

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Наталя Краученка також з Білорусі, проте зараз живе у Львові. Розповіла, що у перші дні протистоянь навіть не могла поспілкуватися із батьками.

Я писала на скайп, вайбер, месенджер. Розуміла, що немає інтернету, тому вони не можуть вийти на зв'язок. Я написала смс, мама відписала одну фразу: "В нас немає інтернету". Я написала: "Окей, я все знаю, як ви взагалі?". Вони: "Все добре",

– пригадала Наталя Краученка.

Згодом вдалося зв'язатися і з друзями, які розповіли страшні подробиці подій у Білорусі. А також про методи силовиків, які нагадують почерк сталінської репресивної машини. За живе Наталю зачепила історія її друзів-журналістів, які кілька днів пробули під арештом.

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"Камера розрахована на 5 людей, а їх скажімо було 40. Їсти їм за 2 дні давали тільки 1 раз на всіх. По черзі спали. Дуже душно, немає чим дихати. Дівчат так сильно не били, як били хлопців. Їх дуже сильних просто так могли бити вночі", – повідомила Наталя Краученка.