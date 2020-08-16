Били, не мали чим дихати та спали по черзі: білоруси розповіли історії своїх рідних
Олександра Біла уже 3 роки живе у Львові, а за лінією кордону у Білорусі залишились рідні та близькі. Про співвітчизників, які повстали проти режиму Олександра Лукашенка, говорить з гордістю й теплом та шкодує, що не може бути з ними поруч.
Білоруска Олександра Біла розповіла 24 каналу, що це фантастична подія для країни. Такого єднання народу ще ніколи не було. Народ довели до такого стану, що навіть у найспокійніших, аполітичних людей закінчилось терпіння
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Наталя Краученка також з Білорусі, проте зараз живе у Львові. Розповіла, що у перші дні протистоянь навіть не могла поспілкуватися із батьками.
Я писала на скайп, вайбер, месенджер. Розуміла, що немає інтернету, тому вони не можуть вийти на зв'язок. Я написала смс, мама відписала одну фразу: "В нас немає інтернету". Я написала: "Окей, я все знаю, як ви взагалі?". Вони: "Все добре",
– пригадала Наталя Краученка.
Згодом вдалося зв'язатися і з друзями, які розповіли страшні подробиці подій у Білорусі. А також про методи силовиків, які нагадують почерк сталінської репресивної машини. За живе Наталю зачепила історія її друзів-журналістів, які кілька днів пробули під арештом.
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"Камера розрахована на 5 людей, а їх скажімо було 40. Їсти їм за 2 дні давали тільки 1 раз на всіх. По черзі спали. Дуже душно, немає чим дихати. Дівчат так сильно не били, як били хлопців. Їх дуже сильних просто так могли бити вночі", – повідомила Наталя Краученка.
Що відбувається у Білорусі: основне
- 9 серпня у країні пройшли президентські вибори. До цього упродовж 5 днів білоруси могли проголосувати за свого кандидата у президенти на попередніх виборах.
- Участь у перегонах брали 5 кандидатів – голова партії Білоруська соціал-демократична "Грамада" Сергій Черечень, дружина затриманого блогера та активіста Світлана Тихановська, ексдепутат Анна Канопацька, співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і чинний президент Олександр Лукашенко.
- До участі у виборах не допустили багатьох кандидатів. Зокрема, Валерія Цепкала, колишнього соратника Лукашенка банкіра Віктора Бабарико (його заарештували за кілька днів до голосування) та чоловіка Тихановської – Сергія.
- Крім того, напередодні виборів у Білорусі почалися переслідування та затримання опозиційних активістів, що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяв ОМОН.
- А вже після оголошення перших результатів кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту. Щоправда, у перший день і наступну ніч їх жорстоко розігнали силовики, застосувавши світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Акції протесту тривають досі вже сьомий день. Крім того, проходять загальнонаціональні страйки та акції солідарності.