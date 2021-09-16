Били ногами та палицями: на авто харківської швидкої напали – фото пошкоджень

У Харкові 15 вересня хулігани напали на швидку допомогу, яка приїхала забирати хворого. Автомобіль посеред білого дня почали бити ногами та палицями.

Збоку стояло багато людей, проте зловмисників навіть не намагалися зупини. Як наслідок, там з'явилась велика вм'ятина.

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Вм'ятина на капоті авто швидкої в Харкові / Центр екстреної медичної допомоги

Очевидці все знімали на відео

Лікарів викликали до 43-рінчого чоловіка. Оскільки той потребував госпіталізації, водій пішов допомогти його знести. Тому автомобіль залишився без нагляду.

До нього наблизилися кілька невідомих, які почали бити транспорт. Для чого вони це робили – невідомо. Багато очевидців у цей момент просто стояли поряд і знімали правопорушення на телефони.

Те, що автомобіль били й ногами підтверджують фото, які оприлюднили. На них видно чіткий відбиток підошви на корпусі.



Слід від удару ногою на авто швидкої / Центр екстреної медичної допомоги

Інший випадок нещодавно

9 вересня в Одесі на підстанцію швидкої допомоги увірвався молодик із бейсбольною битою. Він почав бити водія, який там працював.

Згодом стало відомо, що зловмисник є студентом місцевого вишу. Його одразу відшукали. Тепер замість диплома хлопець може отримати путівку до в'язниці.