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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Били електрострумом": звільнений з полону українець розповів про пережиті катування

18:22, сьогодні 596 Читать новость на русском
Екс-заручник бойовиків Ігор Яковенко
Екс-заручник бойовиків Ігор Яковенко / Скріншот з відео

Звільнений із полону бойовиків на окупованому Донбасі Ігор Яковенко розповів про пережиті страшні катування і погрози бойовиків. Після цих знущань чоловік почав заїкатися.

Про це Яковенко розповів в інтерв'ю телеканалу "112 Україна".

"Тортури ... Били струмом, психологічний пресинг був. Аж до того, що "я тобі прострелю і ноги, і руки", і "вивеземо на поле мінне, виживеш-не виживеш", – розповів чоловік.

Читайте також: Найстрашнішими, хто катував українських заручників, були "донські козаки", – волонтерка

Яковенко також пригадав погрози терористів відрізати йому голову.

"Мене поставили перед фактом: "Або ти зараз щось розповідаєш нам, або ми зараз будемо відрізати голову". Я сів і думаю: "Тут або пан, або пропав". У голові вже була повна каша. Згодом прийшла знову ця людина, говорить: "Є що сказати?", я кажу: "Ні". Він тоді каже: "Тримайте цього хлопця, зараз буде багато крові", – поділився страшними спогадами Яковенко.

"Було багато істерики з його сторони. Він каже: "Давай, друже, прощайся з життям", кричати почав. Я кажу: "Все-все, будемо щось вигадувати". Я взяв все на себе виходить", – додав звільнений заручник бойовиків.

Теги: Новини України Війна на Донбасі заручники Катування Обмін полоненими
Джерело: 24 Канал
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