Білі Ночі Forest у Києві: фото з казкового фестивалю

17 – 18 серпня у Києві відбувся музичний фестиваль "Білі ночі I Forest". Арт-завод "Платформа" перетворився на казковий ліс, його мешканці грали на барабанах і показували акробатичні трюки, а гості танцювали до світанку під однією з 5 сцен.

Хедлайнерами фестивалю "Білі ночі I Forest" були Planet Funk, The Maneken, Tiefschwarz і СYRK. Сюрпризом стала сцена Soul Camp зі своєю унікальною атмосферою. Оформлений як футуристичний намет, "табір душі" збирав навколо себе тисячі меломанів. На Green Stage тепло прийняли шоукейс DJFM.

Читайте також: Українська пісня 2018: яскраві фото з грандіозного концерту

Цього разу фестиваль став наймасштабнішим перфомансом, де було все, щоб не йти до ранку і нескінченно дивуватися. На локації часто можна було побачити фріків в LED-костюмах, акробатів і ходулістів.

Читайте також: День Незалежності 2018: програма заходів у містах України

Світлові шоу робили атмосферу на кожній зі сцен унікальною. Між виступами, сауером на алеї барів й устрицями на фуд-корті гості могли зателефонувати богу з червоної телефонної будки, малювати на величезній розмальовці, зробити мейк, укладку або стрижку у барбершопі. У розпорядженні гостей також були Fast Married, hug-зона, ворожка, нумеролог і БДСМ-кімната.

Читайте також: День Незалежності 2018 у Києві: афіша заходів у столиці

Фото: Колотій Ілля