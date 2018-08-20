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Білі Ночі Forest у Києві: фото з казкового фестивалю

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Белые ночи Forest: фото з фестивалю
Белые ночи Forest: фото з фестивалю / Прес-служба фестивалю

17 – 18 серпня у Києві відбувся музичний фестиваль "Білі ночі I Forest". Арт-завод "Платформа" перетворився на казковий ліс, його мешканці грали на барабанах і показували акробатичні трюки, а гості танцювали до світанку під однією з 5 сцен.

Хедлайнерами фестивалю "Білі ночі I Forest" були Planet Funk, The Maneken, Tiefschwarz і СYRK. Сюрпризом стала сцена Soul Camp зі своєю унікальною атмосферою. Оформлений як футуристичний намет, "табір душі" збирав навколо себе тисячі меломанів. На Green Stage тепло прийняли шоукейс DJFM.

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Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Цього разу фестиваль став наймасштабнішим перфомансом, де було все, щоб не йти до ранку і нескінченно дивуватися. На локації часто можна було побачити фріків в LED-костюмах, акробатів і ходулістів.

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Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Світлові шоу робили атмосферу на кожній зі сцен унікальною. Між виступами, сауером на алеї барів й устрицями на фуд-корті гості могли зателефонувати богу з червоної телефонної будки, малювати на величезній розмальовці, зробити мейк, укладку або стрижку у барбершопі. У розпорядженні гостей також були Fast Married, hug-зона, ворожка, нумеролог і БДСМ-кімната.

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Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Фото: Колотій Ілля

Теги: Новини України LifeStyle Новини Києва Музика Фестивалі Новини культури
Джерело: 24 Канал
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