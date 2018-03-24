Били струмом до стану клінічної смерті: консул розповіла про страшні катування українця у Росії

61-річний уродженець Краснодона (Луганська область) Олексій Сизонович відбуває покарання у Росії. Чоловіка звинувачують у підготовці терактів в Ростовській області Росії, незаконному перетині кордону та незаконному володінні вибухівкою. Нещодавно відбулася його зустріч з представником України, який не міг отримати доступ до українського в'язня протягом півтора року його утримання під вартою.

Про її перебіг розповіла консул України в Новосибірську Діана Іванова, яка провела з ним двогодинну розмову, пише "Радіо Свобода".

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За словами дипломата, українця ніхто не повідомляв про майбутню зустріч з консулом, відтак, коли він зайшов до кімнати, то одразу запитав: "Ви хто?". А коли Діана Іванова зауважила, що є консулом України, то Олексій Сизонович відповів: "Слава богу, нарешті я вас дочекався!"

Він сказав, що зараз у нього все більш-менш нормально. Але мучить головний біль. І виникає питання звідки він узявся. Людина має нормальний вигляд, видно, що в має новий тюремний одяг. Як Олексій Іванович мені розповів, в той час, коли він перебував у Ростові-на-Дону, його сильно били. Били так, що двічі він був у стані клінічної смерті. Він сказав, що до нього застосовувалися тортури в тому числі і електричним струмом. Оскільки він – електрик, каже, що струм був якимось різнорозрядним. Я – не фахівець, але Олексій Іванович сказав, що цей різнорозрядний струм сильно впливає на серце, і після цього залишаються потужні головні болі,

– переконує консул.

Крім того вона стверджує, що консула не хотіли пускати, тому що після побиття голова Сизоновича була вся чорною та удвічі більшою за розміром, аніж зараз, а коли він ішов на суд в Ростові, на обличчя наклали дуже багато гриму.

"Коли після зустрічі з Олексієм Івановичем, я повернулася до Новосибірська, то розмовляла з його дружиною. Вона мені розповіла, що коли дивилася суд по телебаченню, не впізнала чоловіка. Для неї було очевидним, що він був загальмованим і почувався дуже погано", – каже Діана Іванова.

Також дипломат під час зустрічі звернула увагу, що у нього в Олексія Сизоновича в області шиї є ущільнення, типу жировика.

"Він сказав, що це у нього давно, ще з армії, і воно йому не заважало. А ось після цих всіх подій, які з ним відбулися, після того, як його сильно били, воно почало збільшуватися, рости, і його почало це турбувати. Він підійшов до тюремного лікаря, у них на території є свій лікар, лікар подивився, записав його в книгу та сказав, що потрібно звернутися до фахівця. І ось уже більше місяця він чекає на цього фахівця", – додає вона.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, 61-річного українця Олексія Сизоновича у Росії відправили до колонії суворого режиму на 12 років.