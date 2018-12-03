Били та пускали тілом струм: екс-політв’язень Костенко розповів про жахливі тортури ФСБ РФ

Звільнений із російського полону український бранець Олександр Костенко досі не відновився після травм, які він отримав під час жахливих тортур. Російські силовики пускали тілом Костенка струм, били кийками та намагались задушити, надягаючи на голову пакет.

Про це сам колишній бранець розповів активістам "Кримської правозахисної групи".

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Колишній бранець у деталях пригадав момент свого викрадення та тортур, які організовували колишні співробітники СБУ в Криму.

"5 лютого 2015 року близько 16 години я перебував удома в Сімферополі за місцем проживання моїх батьків. Коли я вийшов з дому, біля під'їзду стояли двоє чоловіків. Один з них ударив мене обличчя, інший – в живіт. Після цього вони схопили мене і потягли в мікроавтобус, який стояв поруч. В автобусі було ще чотири людини в масках. Один з них надів пакет мені на голову. Це був Андрій Тішенін, майор ФСБ, в минулому співробітник СБУ", – розповів Костенко.

Далі Костенку зв'язали руки хомутом та повезли у невідомому напрямку. Чоловік задихався, оскільки на голові у нього був пакет. Один із його мучителів тоді сказав: "Нарешті ми впіймали тебе, майданівець".

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Потім бранця завезли до лісу, де били та приставляли до потилиці пістолет. Йому сказали, що він має "зізнатися" у вбивстві працівників "Беркута" на Майдані та про підготовку терактів у Криму.

Після цього був постріл біля вуха, і пістолет знову приставили до потилиці. Мені пригрозили, що я пропаду безвісти, якщо не розповім їм все. Потім вони спустили курок, але кулі в стволі не було. Знову наділи пакет на голову, били і потім заштовхали в машину. Я прогриз дірку в пакеті, щоб не задихнутися,

– розповів Костенко.

Потім його тримали в підвалі будинку – там пускали тілом струм і змушували на камеру розповідати "те, що їм потрібно".

"Хотіли, щоб я говорив про склад диверсійних груп, які діють на території Криму, про склади зі зброєю...Мені здається, що це той самий підвал, де піддавали тортурам Євгена Панова", – сказав Костенко. Тоді ж йому сильно пошкодили руку.



Політв'язень Олександр Костенко під час звільнення

Окрім Тішеніна, Костенко впізнав іншого свого мучителя – колишнього працівника СБУ та тодішнього ФСБшника Артура Шамбазова.

Олександр Костенко також додав, що всі зізнання підписав навіть не читаючи. За його словами, на документи капала кров з його обличчя.

"Після винесення мені вироку, 22 травня 2015 року мене несподівано вивезли в 6 міську лікарню Сімферополя і там відразу ж прооперували. Лікарню оточили співробітники силових структур у кількості 27 осіб. Операцію на відео теж знімали два співробітника силових структур", – пояснив в'язень Кремля.

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Після цього Костенка відразу відправили до СІЗО. У колонії ж чоловіка фактично не лікували та змушували працювати на рівні з усіма. За його словами, пошкоджена рука увесь час нестерпно боліла.



Костенко в Україні під час зустрічі із мамою

Зокрема, Костенко досі не відновив повну рухливість руки, зламаної під час тортур. Незважаючи на операцію, проведену вже після звільнення з російської колонії, рука рухається тільки частково.

Нагадаємо, політв'язня Кремля Олександра Костенка звільнили із російської колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області у серпні 2018 року. В ув'язненні він перебував 3 роки.

Хто такий Олександр Костенко?Житель Сімферополя, який брав активну участь у подіях на Майдані в Києві. У травні 2015 року Костенка в окупованому Криму засудили до 4 років і 2 місяців колонії нібито за нанесення тілесних ушкоджень працівникові кримського "Беркуту" в Києві. Після розгляду касаційної скарги термін Костенку зменшили до 3 років і 6 місяців ув’язнення.