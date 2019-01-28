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      "Били в живіт, до рук прив'язали гирі": викрадений росіянами Павло Гриб розповів про знущання

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      Павло Гриб
      Павло Гриб / Радіо Свобода

      Українець Павло Гриб, над яким нині проводять судилище в РФ, розповів, як його викрали російські спецслужби та у прямому сенсі вибивали з нього свідчення.

      Хто такий Павло Гриб? Український політв'язень, який зник у серпні 2017 року в Білорусі. У Гомелі його схопили ФСБшники.

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      Як він опинився у Білорусі? Російські спецпризначенці виманили Павла до Білорусі начебто через дівчину, на зустріч до якої Павло і прибув до Гомеля, а звідти перевезли до Краснодарського краю. Там його і ув'язнили.

      У чому його звинувачує ФСБ? ФСБ закидає українцю підбурювання громадянки РФ до вчинення теракту (йдеться саме про ту дівчину, з якою бранець Кремля познайомився у соцмережах і до якої приїхав на зустріч – Тетяну Єршову). Мовляв, він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі, а дівчина мала реалізувати теракт. 

      За словами Павла Гриба, після зустрічі з Тетяною він поїхав на автовокзал у Гомелі. Там на нього вже чекали російські спецпризначенці. Вони закинули хлопця у мікроавтобус та вивезли його у ліс. Павло переконує, що добре запам'ятав викрадачів і зміг зараз їх упізнати, пише "Новая газета".  

      Після розмови я пішов на автовокзал, щоб повернутися в Україну, проте мене зустріли невідомі люди. Їх було п'ятеро. Виглядали як звичайні люди – джинси, чорні куртки. Мені на голову натягнули капюшон, посадили в мікроавтобус і вивезли в ліс. Били по ногах і в живіт, знімали це на камеру, забрали документи і зворотний квиток. Потім повезли в якийсь спортивний зал. Пам'ятаю, там була шведська стінка. Мене погрожували повісити на неї вгору ногами. До рук прив'язали гирі. В туалет водили, але не давали ні пити, ні їсти. А вже потім – до слідчого,
      – розповів бранець Кремля. 

      У слідчого хлопцю поставили умову – або він все визнає, або знущання над ним продовжуються. 

      На підтвердження обвинувачення у суді надали відеозапис допиту Павла слідчими краснодарського УФСБ. На записі на руках українця видно садна й синці. 

      "Видно ж, що до мене застосовувалася сила, і я не міг виразно нічого пояснити", – намагався пояснити російським суддям Павло Гриб.

      Російські ж слідчі цинічно заявляють, що до Павла Гриба фізичне насильство ніколи не застосовували.

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      Пізніше батько бранця Кремля розповів, що його сина жорстоко побили російські в'язні під час етапування до Ростова-на-Дону. Сталось це у липні 2018-ого. За його словами, сталося це після того, як зловмисники дізналися, за якою статтею обвинувачується Павло Гриб. Натомість медики російського СІЗО, в якому незаконно утримують українця, заявили, що він не звертався з заявами про побиття та травм у нього не виявлено.

      Зазначимо, що Павло має інвалідність з дитинства і без щоденного приймання ліків його життя під загрозою. Раз по разу йому стає зле на судових засіданнях. Так, під час суду у Росії 24 січня Павлу Грибу знову стало погано. До нього викликали "швидку", проте процес не зупиняли: суддя фактично не звернув на погіршення самопочуття українця жодної уваги і продовжував розгляд справи.

      Теги: Новини України Новини Росії ФСБ Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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