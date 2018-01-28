Били й називали "шмарами", – львівська поліція жорстоко і без пояснень затримала учасників екоакції

У Львові 28 січня правоохоронці затримали активістів, які проводили пікет проти експлуатації тварин у цирку. В ході погодженої акції зявилась поліція, яка жорстоко і без пояснень скрутила екоактивістів і відвезла їх у райвідділок.

Активісти погодженої екоакції розповіли, що правоохоронці без будь-яких пояснень затримали їх, при цьому застосувавши насилля, скрутили і повезли у місцевий райвідділок. Серед затриманих також є неповнолітні.

Один із затриманих, Родіон Багаєв, розповів, що поліцейські невиправдано застосували силу, били, погрожували "зламати к х***" й називали "шмарами".

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Поліція досі не прокоментувала, за що саме затримала активістів, які вже кілька годин поспіль перебувають у райвідділку.

Учасникам же акції правоохоронці говорять, що вони "запрошені": їм також намагаються інкримінувати "опір поліції".