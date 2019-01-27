Архітектор з Одеси українізував відому вежу в Токіо: фото зсередини

Український архітектор Володимир Дерезніченко спроектував дизайн квартири-капсули в японській вежі Нагакін.

На стінах помешкання у Токіо з'явилась українська вишивка. Архітектор з Одеси, який зараз навчається в Японії, сам зголосився взяти участь у реновації однієї з квартир-капсул у відомій токійській вежі.

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В інтерв'ю виданню "Маяк" Дерезніченко розповів, що аби бути ближчим до проекту, над яким працював, орендував сусідню капсулу в цій же будівлі.

У якості одного із дизайнерських рішень у капсулі митець вирішив використати українську вишивку.

Білим по білому український орнамент елегантно прикрашає одну зі стін футуристичного житла в серці Японії.



Український архітектор спроектував дизайн інтер'єру квартири-капсули у Токіо

Візерунок буквально вишивали на цупкій лляній тканині, якою згодом "утеплили" стіну.

За словами архітектора, у самій вишивці, окрім українського, закладений ще й японський код. Адже, самі хрестики символізують такі важливі для японців поняття, як гора Фудзі чи сакура. Вони зашифровані всередині вишивки.



Інтер'єр квартири-капсули від українського архітектора у Токіо

Сам дизайн інтер'єру кімнати є доволі мінімалістичним, у ньому лише найнеобхідніше: ліжко, робочий стіл і вмонтовані меблі.



Мінімалістичний дизайн квартири з вишивкою у вежі Нагакін у Токіо

Чим відома вежа Нагакін у Токіо?Це унікальна будівля, спроектована і зведена японським архітектором Кісі Курокава у 1970-72 роках. На двох бетонних вежах-підставках зведені 11 і 13 поверхів, закріплені 140 модулів-капсул, які є окремими квартирами або офісами.



Будівля є яскравим зразком японського метаболізму, архітектурного стилю, що виник після Другої світової і символізує спрямованість Японії в технологічне майбутнє.