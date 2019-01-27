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      Архітектор з Одеси українізував відому вежу в Токіо: фото зсередини

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      Український архітектор Володимир Дерезніченко спроектував дизайн квартири-капсули в японській вежі Нагакін.

      На стінах помешкання у Токіо з'явилась українська вишивка. Архітектор з Одеси, який зараз навчається в Японії, сам зголосився  взяти участь у реновації однієї з квартир-капсул у відомій токійській вежі.

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      В інтерв'ю виданню "Маяк" Дерезніченко розповів, що аби бути ближчим до проекту, над яким працював, орендував сусідню капсулу в цій же будівлі.

      У якості одного із дизайнерських рішень у капсулі митець вирішив використати українську вишивку.

      Білим по білому український орнамент елегантно прикрашає одну зі стін футуристичного житла в серці Японії.

      вишивка Токіо вежа Нагакін Японія
      Український архітектор спроектував дизайн інтер'єру квартири-капсули у Токіо

      Візерунок буквально вишивали на цупкій лляній тканині, якою згодом "утеплили" стіну.

      За словами архітектора, у самій вишивці, окрім українського, закладений ще й японський код. Адже, самі хрестики символізують такі важливі для японців поняття, як гора Фудзі чи сакура. Вони зашифровані всередині вишивки.

      інтер'єр квартира Токіо вишивка
      Інтер'єр квартири-капсули від українського архітектора у Токіо

      Сам дизайн інтер'єру кімнати є доволі мінімалістичним, у ньому лише найнеобхідніше: ліжко, робочий стіл і вмонтовані меблі.

      дизайн інтер'єр квартира Токіо
      Мінімалістичний дизайн квартири з вишивкою у вежі Нагакін у Токіо

      Чим відома вежа Нагакін у Токіо?Це унікальна будівля, спроектована і зведена японським архітектором Кісі Курокава у 1970-72 роках. На двох бетонних вежах-підставках зведені 11 і 13 поверхів, закріплені 140 модулів-капсул, які є окремими квартирами або офісами.

      Будівля є яскравим зразком японського метаболізму, архітектурного стилю, що виник після Другої світової і символізує спрямованість Японії в технологічне майбутнє.

      via GIPHY


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      Теги: Архітектура Новини нерухомості Фотоновини Новини нерухомості світу Японія Знай наших! Дизайн Круті будівлі
      Джерело: 24 канал
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