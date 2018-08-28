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"Білий Барс" і "Дніпро" зіграють два товариські поєдинки

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"Білий Барс" зіграє з "Дніпром"
"Білий Барс" зіграє з "Дніпром" / УХЛ

30 та 31 серпня в товариських поєдинках зійдуться два українські хокейні клуби – "Білий Барс" та "Дніпро". Поєдинки відбудуться на домашній арені білоцерківців в Білій Церкві. Варто відзначити, що «Барси» в минулому розіграші УХЛ завоювали бронзові медалі чемпіонату, а херсонська команда стала єдиний новачком в сезоні 2018/2019.

Для обох команд ці матчі стануть першою перевіркою результатів після навчально-тренувальних зборів. У цьому питанні команда Дмитра Підгурського трохи випередила свого майбутнього суперника – херсонський клуб тренується на льоду вже більше двох тижнів, тоді як білоцерківці вийшли на лід тільки 28 серпня, повідомили в УХЛ.

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Однак за словами наставника "Білого Барса" Костянтина Буценка – його команда помітно додала за перший етап навчально-тренувальних зборів і багато хокеїстів досягли досить високих результатів.

На даний момент на зборах в Білій Церкві знаходяться 28 хокеїстів, які незабаром отримають шанс завоювати собі місце в складі команди. До слова, саме з білоцерківського клубу в херсонський "Дніпро" перейшов один з лідерів команди Кирило Бондаренко, а капітан "Барсів" Руслан Ромащенко в майбутньому сезоні буде виступати за харків'ян.

У "Дніпра" теж повним ходом йде комплектація складу – команду підсилив ряд російських легіонерів, а також колишні гравці "Барсів", "Левів" та "Донбасу". Остаточний склад команда Дмитра Підгурського назве якраз перед контрольними поєдинками з білоцерківцями.

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До того ж для команди Костянтина Буценка ці контрольні зустрічі стануть не просто перевіркою, а й серйозною підготовкою до розіграшу передсезонного турніру Donbass Open Cup﻿, який відбудеться в Дружківці з 6 по 8 вересня. А для "Дніпра" це може стати тестуванням команди на міцність і зіграність тільки зібраного складу.

Матчі відбудуться 30 серпня о 17:00, а 31 серпня – о 10:00.

 

Теги: Новини спорту Хокей
Джерело: 24 Канал
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