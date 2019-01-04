"Білий Барс" у напруженій боротьбі вирвав перемогу в "Крижаних Вовків"

У Києві матчем місцевих "Крижаних Вовків" і "Білого Барсу" завершився 27 тур чемпіонату України з хокею.

"Крижані Вовки" – "Білий Барс" 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

Читайте також: "Донбас" переміг "Динамо" та збільшив переможну серію до 11 поєдинків

Досить активний матч провели обидві команди, адже саме в очних зустрічах що "Вовки", що "Барси" отримують чудову можливість відіграти, втрачені в матчах проти лідерів, очки. Ця ситуація відобразилася і на табло – на екваторі першого періоду Олексій Овчинников відкрив рахунок в матчі, а вже через 40 секунд рахунок зрівняв Владислав Куцевич. Таким чином на перерву команди пішли на рівних – як по грі, так і за рахунком на табло.

Вийти вперед "Білий Барс" зміг тільки в середині другої двадцятихвилинки, коли Назар Ружников вдало скористався помилкою Віталія Власенка. "Крижані Вовки", в свою чергу, хоч і створили масу небезпечних моментів біля воріт Кирила Кучера, проте реалізувати їх у команди Миколи Сидорова так і не вийшло.

Третій період став найбільш результативним для обох команд. Хоч на початку двадцятихвилинки "барси", зусиллями Владислава Куцевича, змогли збільшити свою перевагу до двох шайб, але потім капітан киян Олексій Овчинников зробив хет-трик і, зробивши камбек киян, знову зрівняв цифри на табло.

Читайте також: Україна та ще п’ять країн можуть створити об’єднаний чемпіонат

Варто зазначити, що для капітана киян цей матч став першим після місячної перерви і відразу цей поєдинок став результативним для київського нападника.

Однак білоцерківці моментально змогли повернути собі ігрову перевагу і все той же Владислав Куцевич, який, до слова, також оформив хет-трик, поставив потужну крапку в матчі і допоміг своїй команді здобути мінімальну перемогу над київським клубом.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24