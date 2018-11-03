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      "Білий Барс" здобув вольову перемогу над "Динамо"

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      "Білий Барс" здобув вольову перемогу над "Динамо"
      "Білий Барс" здобув вольову перемогу над "Динамо" / УХЛ

      У Білій Церкві матчем між "Білим Барсом" та МХК "Динамо" стартував п'ятнадцятий тур чемпіонату Української хокейної ліги.

      Відразу зустрічі "динамівці" почали пресингувати противника і вже через чотири хвилини це дало свої плоди - харків'яни двічі прошили Кирила Кучера, заволодівши, здавалося б, досить комфортною перевагою. Але "Білому Барсу" такі розклади виявилися не до душі, і буквально за 3 хвилини господарі зустрічі не просто зробили камбек, але ще й вийшли вперед, чим в і забезпечили собі перемогу.

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      Провальну кінцівку першого періоду "динамівці" змогли вирівняти в другій двадцятихвилинці, проте реалізувати масу небезпечних моментів біля воріт Кирила Кучера харків'янам так і не вдалося.

      Третя двадцятихвилинка повністю повторила сценарій другої - період так само закінчився без закинутих шайб і зберіг рахунок 3:2 на користь білоцерківців. А "динамівці", в свою чергу, хоч і створили масу небезпечних моментів біля воріт супротивника, але результатів це ніяких не дало.

      Таким чином "Білий Барс" перервав низку поразок, але поміняти положення команд в турнірній таблиці так і не зміг. Харківський клуб так і залишився на четвертому рядку в таблиці з 12 очками, а білоцерківці закріпилися на п'ятій сходинці з 11 балами.

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      Нагадаємо, що свої наступні матчі МХК "Динамо" і "Білий Барс" зіграють вже 10 і 13 листопада відповідно. 10 листопада о 14:00 харків'яни вирушать в гості до чинного чемпіона України, а 13 листопада в 16:45 "Барси" в Києві зустрінуться з "Крижаними Вовками".

      Білий Барс – Динамо 3:2 (3:2, 0:0, 0:0)
      Шайби: 0:1 Гончаров (Максименко – більш.) 3:51; 0:2 Ромащенко (Олійник, Дегтярьов), 8:31; 1:2 Арабов (Таран, Тимченко – більш.), 9:11; 2:2 Бородай, 9:27; 3:2 Арабов (Тименко, Печерських), 10:40.

      Теги: Спорт Хокей
      Джерело: 24 Канал
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