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Білий дім випустив монету на честь саміту Трампа і Путіна у Гельсінкі

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Монета на честь саміту Трампа і Путіна у Гельсінкі
Монета на честь саміту Трампа і Путіна у Гельсінкі / Фото із соціальних мереж

Історичну подію, як от зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі, закарбували на американських монетах.

Фото монети у своєму твіттері опублікував журналіст видання The New York Times.

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На виробі зображений Кафедральний собор фінської столиці на тлі державних прапорів США та Росії. По колу написані імена учасників саміту – тобто Трампа та Путіна. А нижче – напис російською мовою "зустріч на вищому рівні" та англійською "саміт Білого дому і Кремля".

На сайті Білого дому вже є можливість придбати сувенір. Коштує така монетка сотню доларів. Нагадаю, що американський та російський президенти зустрілися в Гельсінкі 16 липня. Ні про що не домовились та не зробили гучних заяв. Одразу ж після саміту на Трампа посипалась критика з боку конгресменів, силовиків та ЗМІ – через його не чітку позицію щодо Росії та занадто поступливе ставлення до очільника Кремля.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Володимир Путін Дональд Трамп Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року
Джерело: 24 канал
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