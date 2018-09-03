Білий дім випустив монету на честь саміту Трампа і Путіна у Гельсінкі
Історичну подію, як от зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі, закарбували на американських монетах.
Фото монети у своєму твіттері опублікував журналіст видання The New York Times.
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На виробі зображений Кафедральний собор фінської столиці на тлі державних прапорів США та Росії. По колу написані імена учасників саміту – тобто Трампа та Путіна. А нижче – напис російською мовою "зустріч на вищому рівні" та англійською "саміт Білого дому і Кремля".
На сайті Білого дому вже є можливість придбати сувенір. Коштує така монетка сотню доларів. Нагадаю, що американський та російський президенти зустрілися в Гельсінкі 16 липня. Ні про що не домовились та не зробили гучних заяв. Одразу ж після саміту на Трампа посипалась критика з боку конгресменів, силовиків та ЗМІ – через його не чітку позицію щодо Росії та занадто поступливе ставлення до очільника Кремля.