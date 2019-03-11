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      Білий дім збирається виділити чималу суму для боротьби зі згубним впливом Росії

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      Трамп хоче виділити півмільярда доларів на боротьбу "зі згубним впливом РФ"
      Трамп хоче виділити півмільярда доларів на боротьбу "зі згубним впливом РФ" / фото з відкритих джерел

      Президент США Дональд Трамп пропонує виділити 500 мільйонів доларів на боротьбу "зі згубним впливом Росії в Європі, Євразії і Центральній Азії".

      Відповідна стаття про витрати міститься у проекті бюджету на 2020 рік, опублікованому на сайті Білого дому.

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      Ці 500 мільйонів доларів Дональд Трамп пропонує витратити, зокрема, на укріплення безпеки, захист територіальної цілісності союзників США, а також – на підтримку партнерів Сполучених Штатів Америки, які намагаються відмовитися від використання російської військової техніки.

      Кошти також підуть на те, щоб "усунути слабкі місця в макроекономічному середовищі, які російська держава має намір використовувати в своїх інтересах, – наприклад, енергетичну залежність і торгівлю".

      Окрім того, Трамп пропонує збільшити витрати Пентагону на 5% у наступному році і встановити їх на рівні 718 мільярдів доларів. Це, своєю чергою, на 33 мільярди більше, ніж у 2019 році.

      Зазначимо, що за час російської агресії, а саме – з 2014 по 2018 роки, США та інші міжнародні партнери надали Україні понад 400 одиниць зброї і військової техніки та ще понад 9,5 тисяч інших приладів.

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      Теги: Гроші Новини політики Новини США Новини Росії Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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