Білий дім збирається виділити чималу суму для боротьби зі згубним впливом Росії

Президент США Дональд Трамп пропонує виділити 500 мільйонів доларів на боротьбу "зі згубним впливом Росії в Європі, Євразії і Центральній Азії".

Відповідна стаття про витрати міститься у проекті бюджету на 2020 рік, опублікованому на сайті Білого дому.

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Ці 500 мільйонів доларів Дональд Трамп пропонує витратити, зокрема, на укріплення безпеки, захист територіальної цілісності союзників США, а також – на підтримку партнерів Сполучених Штатів Америки, які намагаються відмовитися від використання російської військової техніки.

Кошти також підуть на те, щоб "усунути слабкі місця в макроекономічному середовищі, які російська держава має намір використовувати в своїх інтересах, – наприклад, енергетичну залежність і торгівлю".

Окрім того, Трамп пропонує збільшити витрати Пентагону на 5% у наступному році і встановити їх на рівні 718 мільярдів доларів. Це, своєю чергою, на 33 мільярди більше, ніж у 2019 році.

Зазначимо, що за час російської агресії, а саме – з 2014 по 2018 роки, США та інші міжнародні партнери надали Україні понад 400 одиниць зброї і військової техніки та ще понад 9,5 тисяч інших приладів.