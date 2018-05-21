Billboard Music Awards 2018: найяскравіші кадри з шоу
У ніч на 21 травня журнал Billboard провів церемонію нагородження артистів за їх досягнення у музиці.
Ведучою грандіозного заходу була артистка Келлі Кларксон.
Читайте також: Billboard Music Awards-2018: повний список переможців
Келлі Кларксон
А одним з найяскравіших номерів став дует Крістіни Агілери і Демі Ловато. Зірки вийшли на сцену в чорних шкіряних плащах та виконали композицію Fall In Love.
Дивіться відео виступу Крістіни Агілери і Демі Ловато:
Демі Ловато
Ще одним ефектний номером став виступ Дуа Ліпи, яка з'явилася на сцені в компанії танцюристів і величезного рожевого фламінго.
Дивіться відео виступу Дуа Ліпи:
Також глядачі були у захваті від виступу Дженніфер Лопес, який супроводжувався енергійними танцями.
Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес
Сіара
Хейлі Болдіїн
Тейлор Свіфт
Джанет Джексон
Кеша
Джон Ледженд
Прінс Джексон
DJ Pauly D
Ne-Yo
Cheat Codes
Фото: Getty Images, Billboard