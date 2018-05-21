Billboard Music Awards 2018: найяскравіші кадри з шоу

У ніч на 21 травня журнал Billboard провів церемонію нагородження артистів за їх досягнення у музиці.

Ведучою грандіозного заходу була артистка Келлі Кларксон.

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Келлі Кларксон

А одним з найяскравіших номерів став дует Крістіни Агілери і Демі Ловато. Зірки вийшли на сцену в чорних шкіряних плащах та виконали композицію Fall In Love.

Допис, поширений Demi Lovato (@ddlovato) 20 Тра 2018 р. о 9:05 PDT

Допис, поширений Christina Aguilera (@xtina) 19 Тра 2018 р. о 7:06 PDT

Дивіться відео виступу Крістіни Агілери і Демі Ловато:

Демі Ловато

Ще одним ефектний номером став виступ Дуа Ліпи, яка з'явилася на сцені в компанії танцюристів і величезного рожевого фламінго.

Дивіться відео виступу Дуа Ліпи:

Також глядачі були у захваті від виступу Дженніфер Лопес, який супроводжувався енергійними танцями.

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo) 20 Тра 2018 р. о 7:53 PDT

Дженніфер Лопес

Сіара

Хейлі Болдіїн

Тейлор Свіфт

Джанет Джексон

Кеша

Джон Ледженд

Прінс Джексон

DJ Pauly D

Ne-Yo

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Фото: Getty Images, Billboard