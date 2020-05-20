У Білому домі заявили про запуск економіки всіх штатів та успіхи у розробці вакцини
Віцепрезидент Сполучених Штатів Майк Пенс повідомив про те, що всі штати почали запускати свою економіку після карантину через COVID-19. Дональд Трамп заявив про великі успіхи американських спеціалістів у розробці вакцин та ліків від коронавірусу.
Відновлення економіки та прогрес у розробці вакцини проти COVID-19 обговорювали на засіданні уряду під головуванням Трампа, відео оприлюднили на твіттері Білого дому.
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Запуск економіки у штатах
Усі штати почали запускати свою економіку після карантину через коронавірус, заявив віцепрезидент США Майк Пенс.
Радий повідомити уряду, що, за наявною у нас інформацією, усі 50 штатів частково відкривають свою економіку,
– це сказав Пенс.
За його словами, американці знову "дихають вільно".
Раніше Трамп вимагав від штатів пришвидшити відкриття компаній після карантину.
Зверніть увагу! Економіка США у першому кварталі зазначала найбільших збитків з часів кризи 2008 – 2009 років. За попередніми даними, ВВП за перший квартал 2020 року впав на 4,8% в річному виміру.
Розробка вакцини та ліків проти COVID-19
Трамп наголосив, що американські фахівці мають великі успіхи у розробці вакцин, а також ліків проти коронавірусу.
Я думаю, що ми навіть випереджаємо графік,
– зазначив Трамп.
За його словами, випробування вакцин перебувають на "першій та другій фазах". Трамп додав, коли вакцину створять, то американські військові будуть залучені у поширення її всією країною.
Важливо! Напередодні Трамп заявляв, що США працюють над створенням вакцини проти коронавірусу разом зі спеціалістами з Індії. За його словами, вакцина, ймовірно, буде готова до кінця 2020 року, хоча точно передбачити неможливо.
Коронавірус у США: основне
- У Сполучених Штатах зафіксували найбільшу кількість випадків зараження коронавірусом та летальних випадків.
- Станом на 20 травня COVID-19 виявили у 1 мільйона 528 тисяч 566 людей.
- Від недуги померли 91 тисяча 921 хворий.