Білорусь дає наркотики дітям нелегальних мігрантів, – МВС Польщі

Білоруські прикордонники дають мігрантам наркотичні засоби. Є інформація про кричущі випадки, які траплялися з маленькими дітьми.

Польська влада все частіше отримає про це повідомлення. Таку заяву зробив тамтешній міністр закордонних справ Маріуш Каміньський.

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За його словами, відомо про випадки, коли білоруські прикордонники давали мігрантам наркотики. Мовиться, зокрема, про психотропні засоби – під виглядом таблеток.

Дітям дали таблетки, "щоб не плакали"

Такий інцидент трапився, наприклад, 22 липня. Тоді литовські прикордонники затримали 15 людей, громадян Іраку та Росії. Серед цієї групи була пара, яка скаржилась, що не може розбудити своїх малолітніх дітей.

Батьки стверджували, що один із прикордонників у Білорусі, який їх супроводжував, дав дітям (1,5 та 6 років) таблетки, "щоб не плакали". Коли дітей доставили у медичний заклад, в їхніх організмах виявили метадон.

Яка ситуація з мігрантами з Білорусі

Польський президент Анджей Дуда на початку вересня підписав указ про введення надзвичайного стану у деяких регіонах Підляшшя та Люблінського воєводства. Все через складну ситуацією на кордоні з Білоруссю.

19 вересня прикордонники виявили на кордоні з Білоруссю три тіла. Того ж дня поблизу кордону виявили мертвою громадянку Іраку. Один із чоловіків помер під час арешту охоронцями рубежу.

Після запровадження санкцій проти Мінська білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що не стримуватиме навалу мігрантів в Європу.

Польща навіть вирішила відгородитись парканом від Білорусі. Його висота, за попередньою інформацією, може сягати 2,5 метра.

Метадон – це напівсинтетичний наркотичний лікарський засіб. Він заборонений у всіх країнах світу через високу смертність і наркоманію.