Торговий представник України Тарас Качка розповів, що "за оперативною інформацією Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів".
Актуально Білорусь може зупинити постачання бензину А-95 в Україну вже з червня
Це рішення затверджене постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня. Рішення набере чинності через 10 днів після публікації і розраховане на 6 місяців. Такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними,
– наголосив Качка.
За словами посадовця, "режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі".
Качка розповів, що "уряд проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі".
Про які товари мовиться
- Кондитерські вироби;
- шоколад;
- соки;
- пиво;
- плити ДСП і ДВП;
- шпалери;
- туалетний папір;
- цегла;
- керамічна плитка;
- ампули;
- сільгосптехніка для сіяння;
- пральні машини;
- меблі.
Позиція України щодо подій у Білорусі
- Під час позачергового засідання Кабмін заборонив літакам з Білорусі використовувати повітряний простір України. Рішення набуде чинності вже у суботу, 29 травня.
- В Офісі Президента розповіли, що припинення авіасполучення з Білоруссю – це не санкції, а спроба захистити громадян України.
- Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна поки не відкликатиме посла з Білорусі. За словами Кулеби, "посол не займається політичним діалогом із Білоруссю, він займається гуманітарними питаннями".