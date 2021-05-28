Торговий представник України Тарас Качка розповів, що "за оперативною інформацією Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів". 

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Це рішення затверджене постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня. Рішення набере чинності через 10 днів після публікації і розраховане на 6 місяців. Такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними,
– наголосив Качка.

За словами посадовця, "режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі".

Качка розповів, що "уряд проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі".

Про які товари мовиться

  • Кондитерські вироби;
  • шоколад;
  • соки;
  • пиво;
  • плити ДСП і ДВП;
  • шпалери;
  • туалетний папір;
  • цегла;
  • керамічна плитка;
  • ампули;
  • сільгосптехніка для сіяння;
  • пральні машини;
  • меблі.

Позиція України щодо подій у Білорусі

  • Під час позачергового засідання Кабмін заборонив літакам з Білорусі використовувати повітряний простір України. Рішення набуде чинності вже у суботу, 29 травня. 
  • В Офісі Президента розповіли, що припинення авіасполучення з Білоруссю – це не санкції, а спроба захистити громадян України.
  • Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна поки не відкликатиме посла з Білорусі. За словами Кулеби, "посол не займається політичним діалогом із Білоруссю, він займається гуманітарними питаннями".