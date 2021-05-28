Шоколад, меблі, шпалери: Білорусь ввела ліцензування низки імпортних товарів з України

Рада міністрів Білорусі ще 26 травня запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки товарів з України. Зокрема, мовиться про кондитерські вироби та соки.

Торговий представник України Тарас Качка розповів, що "за оперативною інформацією Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів".

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Це рішення затверджене постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня. Рішення набере чинності через 10 днів після публікації і розраховане на 6 місяців. Такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними,

– наголосив Качка.

За словами посадовця, "режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі".

Качка розповів, що "уряд проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі".

Про які товари мовиться

Кондитерські вироби;

шоколад;

соки;

пиво;

плити ДСП і ДВП;

шпалери;

туалетний папір;

цегла;

керамічна плитка;

ампули;

сільгосптехніка для сіяння;

пральні машини;

меблі.

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