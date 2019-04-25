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      Білорусь частково відновила поставки в Україну бензину і дизпалива

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      Білорусь знову постачає в Україну пальне
      Білорусь знову постачає в Україну пальне / Колаж 24 канал

      Білорусь частково відновила експорт бензину і дизпалива в Україну та Польщу.

      "Ми прийняли рішення задовольнити частково потреби іноземних контрагентів, з якими укладені контракти на поставку нафтопродуктів", – сказав заступник голови концерну "Белнефтехім" Володимир Сізов, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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      Так, в Україну Білорусь відправить близько 32 тисяч тонн дизпалива та 10 тисяч тонн бензинів.

      А до Польщі Білорусь відправить 8 тисяч тонн дизпалива.

      Водночас триває транзит російської нафти через Білорусь в Україну.

      "У напрямку України зараз прокачування нафти триває. Ми підтримуємо зв'язок з оператором українських нафтопроводів", – сказав Сізов.

      23 квітня стало відомо, що Білорусь призупинила експорт до України бензину і дизпалива через неякісну нафту з Росії. Окрім України, експорт цього пального вимушено припинили і до Польщі, і до країн Балтії.

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      Теги: Новини України Новини Білорусі Новини Польщі Експорт Імпорт Пальне Нафта Транспорт Авто
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