Білорусь частково відновила поставки в Україну бензину і дизпалива

Білорусь частково відновила експорт бензину і дизпалива в Україну та Польщу.

"Ми прийняли рішення задовольнити частково потреби іноземних контрагентів, з якими укладені контракти на поставку нафтопродуктів", – сказав заступник голови концерну "Белнефтехім" Володимир Сізов, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Так, в Україну Білорусь відправить близько 32 тисяч тонн дизпалива та 10 тисяч тонн бензинів.

А до Польщі Білорусь відправить 8 тисяч тонн дизпалива.

Водночас триває транзит російської нафти через Білорусь в Україну.

"У напрямку України зараз прокачування нафти триває. Ми підтримуємо зв'язок з оператором українських нафтопроводів", – сказав Сізов.

23 квітня стало відомо, що Білорусь призупинила експорт до України бензину і дизпалива через неякісну нафту з Росії. Окрім України, експорт цього пального вимушено припинили і до Польщі, і до країн Балтії.