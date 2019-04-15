Білорусь готова посилити допомогу Україні на Донбасі, але є умова, – Лукашенко

Білорусь готова посилити свою роль у врегулюванні конфлікту на Донбасі, де триває російсько-українська війна, але за умови, що про це домовляться і попросять лідери України та РФ.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що його країна робить все можливе, аби зробити свій внесок для досягнення миру на Донбасі, передає БЕЛТА. Мінські домовленості не виконуються, а самі переговори є "нікуди не придатним процесом".

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Я відверто висловився: якщо домовляться два президенти Росії та України, Путін і Порошенко – і будуть бачити посилення ролі Білорусі там, то ми готові виконати цю роль. Але нав'язуватися в миротворці, нав'язуватися в посередники – ми ніколи на це не підемо. Нам це не те що не треба, нам це не до лиця,

– заявив Лукашенко.

Проте, якщо Україна і країна-агресор Росія домовляться і виділять для Білорусі якусь роль у мирному процесі на Донбасі – то білоруси постараються її виконати.

Також, Лукашенко поскаржився, що як тільки починає говорити про Україну, то об нього "починають витирати ноги то в Росії, то в Україні".

Окрім того, ситуація на Донбасі досі має небезпечний вплив на Білорусь.

"Дуже багато людей, які пересуваються через кордон зі зброєю, деякі білоруси поїхали і повоювали там, понюхали крові – це теж дуже небезпечна тенденція. Що там говорити: країна розташована поруч з нами, тому, хочу я цього чи ні, чи хоче білоруський народ цього чи ні, я і білоруський народ втягнуті в цей конфлікт", – зауважив він.

Білоруський лідер додав, що "війна йде буквально за парканом", тому він робить все можливе для світу, аби забезпечити роботу Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Напередодні Лукашенко зустрівся зі спецпредставником діючого голови ОБСЄ в Україні та у тристоронній контактній групі Мартіном Сайдіком. Він наголосив, що Білорусь готова і далі докладати зусилля і підтримувати процес мирного врегулювання на Донбасі і зробити все можливе, щоб відновити у мир в Україні.

Що таке мінські домовленості?Це комплекс заходів, узгоджений на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою, що складається з представників Росії, України, представників самопроголошених республік з метою деескалації збройного конфлікту на сході України. Домовленості складаються з безпекового і політичного блоків. Перші два пункти передбачають припинення вогню і відведення важкого озброєння сторонами конфлікту.



Проте, Росія не дотримується домоленостей і постійно обстрілює українські позиції на Сході.