Білорусь може відмовитись від російської нафти на користь поставок через Україну

Білорусь шукає нові варіанти для поставок нафти, аби замінити імпорт з Росії. Розглядається можливість постачання сировини з країн СНД, Близького Сходу та Африки через порти України та країн Балтики.

Остаточні рішення будуть ухвалені, якщо альтернативні варіанти будуть економічно вигідні для Білорусі, розповіла заступниця голови "Белнафтхіму" Світлана Гуріна в інтерв'ю виданню "Белорусь сегодня".

До слова: Лукашенко пригрозив обмеженням транзиту російської нафти через Білорусь

Враховуючи податкові маневри Росії та приближення ціни на російську нафту до світових цін, я думаю, що привабливість альтернативних шляхів постачання лише зростатиме,

– підкреслила Гуріна.

Крім того, вона наголосила, що заміна російської нафти на будь-яку іншу не впливатиме на її якість.

Чому Білорусь хоче замінити російську нафту?Основною причиною бажання Білорусі замінити російську нафту на альтернативну стали додаткові мита від Росії. Так, у 2020 році вартість російської нафти для Білорусі має зрости на понад 17 доларів за тонну.



Після податкових маневрів Росії у Мінфіні Білорусі підрахували, що збитки для нафтообробної галузі лише у 2019 році становитимуть близько 400 мільйонів доларів.