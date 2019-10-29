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      Білорусь може відмовитись від російської нафти на користь поставок через Україну

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      Білорусь шукає альтернативу російській нафті
      Білорусь шукає альтернативу російській нафті / teleskop-by.org

      Білорусь шукає нові варіанти для поставок нафти, аби замінити імпорт з Росії. Розглядається можливість постачання сировини з країн СНД, Близького Сходу та Африки через порти України та країн Балтики.

      Остаточні рішення будуть ухвалені, якщо альтернативні варіанти будуть економічно вигідні для Білорусі, розповіла заступниця голови "Белнафтхіму" Світлана Гуріна в інтерв'ю виданню "Белорусь сегодня".

      До слова: Лукашенко пригрозив обмеженням транзиту російської нафти через Білорусь

      Враховуючи податкові маневри Росії та приближення ціни на російську нафту до світових цін, я думаю, що привабливість альтернативних шляхів постачання лише зростатиме,
      – підкреслила Гуріна.

      Крім того, вона наголосила, що заміна російської нафти на будь-яку іншу не впливатиме на її якість.

      Чому Білорусь хоче замінити російську нафту?Основною причиною бажання Білорусі замінити російську нафту на альтернативну стали додаткові мита від Росії. Так, у 2020 році вартість російської нафти для Білорусі має зрости на понад 17 доларів за тонну.

      Після податкових маневрів Росії у Мінфіні Білорусі підрахували, що збитки для нафтообробної галузі лише у 2019 році становитимуть близько 400 мільйонів доларів.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Нафта Новини Білорусі Новини Росії
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