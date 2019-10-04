18:45
4 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров любить розслабитися у снігу. Фотограф Путіна
      Вєсті Кремля
      21:57, 3 жовтня
      Вєсті.UA: Красномовство Тищенка з журналістами. Українці розлючені на Зеленського
      Вєсті.UA
      19:51, 3 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК

      Білорусь не зможе забезпечити мир на Донбасі, – експерт

      274 Читать новость на русском
      Олександро Лукашенко і Володимир Зеленський
      Олександро Лукашенко і Володимир Зеленський / Прес-служба офісу президента

      Візит президента Білорусі Олександра Лукашенка в Україну має не лише економічний, але й політичний підтекст. Домовленості з президентом Володимиром Зеленським можуть дозволити йому зменшити тиску з боку Москви.

      Таку думку в коментарі 24 каналу висловив Ігар Тишкевич, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики. На думку експерта, в Мінську зацікавлені в транспортному коридорі через Україну та транзиті нафти з Казахстану українською територією. Бо вони дадуть Лукашенку простір для маневрів у відносинах з Росією, в залежності від якої давно опинилась економіка Білорусі.

      Читайте також: Зеленський з Лукашенком провели першу зустріч: про що говорили

      Транспортування білоруських товарів Дніпром

      В Мінську зацікавлені в транспортуванні територією України білоруських товарів. Зокрема, мова йде про водний транспортний коридор Е40, який Україна, Польща та Білорусь планують відновити. Шлях протяжністю понад 2000 км пролягатиме через Віслу, Західний Буг, Прип’ять і Дніпро.

      Ймовірно, що транспортний коридор на території Польщі не запрацює найближчі п’ять років. Але якщо Україна відкриє водний коридор для Білорусі  це дозволить пожвавити торгівлю не лише між цими двома державами. У відкритті зацікавлена ще й Туреччина. Кошти за транзит надходитимуть в український бюджет,
       каже експерт.

      На його думку, у цьому є політичний підтекст. Адже останні роки Росія вела політику тиску, змушуючи Білорусь сконцентрувати свої товарні потоки на російських портах.

      Для України перевагою відкриття водного сполучення має стати пожвавлення річкового суднобудування в Україні та Білорусі. За словами Тишкевича, судна, які є зараз, не зможуть повністю задовольнити потребу у транспортуванні.

      Нафтовий шантаж vs "Нафтогін дружби"

      Крім того, президенти говорили про транзит нафти до Білорусі територією України. Для Мінська це може означати знову ж таки зменшення впливу і тиску Москви. Для Києва  завантаженість нафтової труби, яка простоює.

      “Білорусь хоче купувати в Казахстані нафту. За попередніми домовленостями близько 3,5 мільйонів тонн. Для України це означає, що найкоротший шлях транспортування - через порти Грузії, а далі через нафтогін Одеса-Броди. Замість простою транспортної системи, можна отримати прибутки від перекачування нафти”,  каже експерт.

      Читайте також: Чи впливає Росія на ціни на бензин в Україні і до чого тут Медведчук

      З політичної точки зору, Олександру Лукашенку це дасть можливість розширити поле для маневрів у нафтових стосунках з Росією. Для України це може дати імпульс для іноземних інвестицій в нафтопереробні станції, вважає Тишкевич.

      “Україна може виступити в ролі організатора “нафтогону дружби”. У покупці казахської нафти (де-факто американських компаній, які там її видобувають) зацікавлені ще й Польща, Угорщина, Словаччина”,  каже Тишкевич.

      Якщо Україна зможе налагодити нафтогін, вона зможе почати перемовини з американськими компаніями щодо інвестування в будівництво нафтопереробних станцій на південних територіях, вважає експерт..

      Закриття "шпигунського скандалу"

      Ще однією темою зустрічі став так званий “шпигунський скандал”. Напередодні зустрічі президентів країни обмінялись "шпигунами": в Україні суд відпустив з-під варти громадянина Білорусі Юрія Політику, обвинуваченого в шпигунстві, а з Білорусі додому повернувся український журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі до 8 років і помилуваний напередодні.

      Читайте також: Білорусь помилувала журналіста Шаройка, він вже в Україні: відео

      За словами Ігара Тишкевича, “шпигунський скандал” найбільше підігрівала Росія, якій було вигідно сіяти недовіру між двома країнами.

      “Нині Зеленський і Лукашенко налаштовані на те, аби цей конфлікт припинити”,  переконаний Тишкевич.

      Білоруські миротворці на Донбасі?

      А от у припущення про те, що президенти могли обговорювати пропозицію Лукашенка розташувати на українсько-російському кордоні на Донбасі білоруських військових політолог не вірить. Про готовність відрядити на Донбас своїх миротворців, які взяли б під контроль частину кордону, президент Білорусі говорив напередодні. Ймовірність такого сценарію дорівнює нулю, вважає Тишкевич.

      Збройні сили Білорусі нараховують близько 65 тисяч військових і ще близько 10 тисяч  прикордонники. Щоб забезпечити мир на Донбасі, Білорусі не вистачить людей зі зброєю,
        каже він.

      "Якщо говорити про можливу участь у міжнародній миротворчій місії ООН, військові повинні мати відповідні сертифікати. У діючій армії Білорусі одна рота миротворців  близько 200 осіб. І ще близько двох сотень миротворців мають в запасі. Це означає, що самостійного білоруського контингенту на Донбасі не буде. Але при формуванні міжнародного миротворчого контингенту, є ймовірність, що Білорусь приєднається”,  додав експерт.

      Сенсація! Зеленський запропонував Лукашенку спільно провести Олімпійські ігри

      blog_ava
      Верховна Рада розглядає Програму дій уряду: онлайн-трансляція
      сьогодні
      6634
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Нафта Олександр Лукашенко Володимир Зеленський Новини Білорусі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ахметов боїться переділу активів і шукає ключ до серця Зеленського
      сьогодні , 18:00 Ахметов боїться переділу активів і шукає ключ до серця Зеленського
      Сергій Лещенко 236
      Аварія Ан12 під Львовом: вражаючі відео рятувальної операції (18+)
      сьогодні , 13:58 Аварія Ан12 під Львовом: вражаючі відео рятувальної операції (18+)
      Василь Денисюк 2522
      Відставка Волкера: ким він був для України та як хотів вирішити війну на Донбасі
      сьогодні , 17:30 Відставка Волкера: ким він був для України та як хотів вирішити війну на Донбасі
      Віталій Дейнега 158
      Не бросайте нас, мы любим Украину и не хотим "русского мира", – воспоминания об осени 2014-го
      сьогодні , 17:00 Не бросайте нас, мы любим Украину и не хотим "русского мира", – воспоминания об осени 2014-го
      Повернись живим 569
      Нові члени ЦВК: що про них відомо
      сьогодні , 16:30 Нові члени ЦВК: що про них відомо
      Вероніка Климська 1447
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук