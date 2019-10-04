Українського журналіста Павла Шаройка, який був засуджений у Білорусі за шпигунство, вже помилував Олександр Лукашенко. Політв’язень вже перебуває в Україні.

Про це у своєму твіттері написав український президент Володимир Зеленський.

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Іще один український в’язень, журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі до 8 років, був помилуваний і вже вдома в Україні!

– йдеться у дописі Зеленського.

Відомо, що Шаройка вдалося повернути в результаті обміну. Україна віддала Білорусі її громадянина Юрія Політика, засудженого за шпигунство.

Іще один український в’язень, журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі до 8 років, був помилуваний і вже вдома в Україні! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2019

Українська омбудсвумен Людмила Денісова на своїй фейсбук-сторінці розмістила відео з Павлом Шаройком. На ролику видно, як журналіст обіймає свою дружину. Та ж дякує Денісовій за звільнення чоловіка.

Павло Шаройко в Україні: відео

Що відомо про Павла Шаройка? Це український журналіст, який з 2011 року працював у Білорусі. Спочатку він очолював там корпункт інформаційного агентства УНІАН. З січня 2015 року він співпрацював з "Українським радіо". З січня 2016 року працював на посаді власкора у Білорусі.



Його затримали 25 жовтня 2017 року. Суд над ним проходив за зачиненими дверима. Станом на кінець лютого 2018 року йому вже винесли вирок, проте рішення суду трималось у таємниці.



Верховний суд Білорусі засудив Шаройка на 8 років позбавлення волі. Журналіста звинуватили у шпигунстві.



КДБ Білорусі звинуватило Шаройка у причетності до створення агентурної мережі та ведення розвідувальної діяльності на території Білорусі.