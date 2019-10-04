15:40
4 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ ЦВК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров любить розслабитися у снігу. Фотограф Путіна
      Вєсті Кремля
      21:57, 3 жовтня
      Вєсті.UA: Красномовство Тищенка з журналістами. Українці розлючені на Зеленського
      Вєсті.UA
      19:51, 3 жовтня
      Як приватні фірми отримують прибутки з державної землі: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 2 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ ЦВК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА

      Білорусь помилувала журналіста Шаройка, він вже в Україні: відео

      328 Читать новость на русском
      Павло Шаройко
      Павло Шаройко / censor.net

      Українського журналіста Павла Шаройка, який був засуджений у Білорусі за шпигунство, вже помилував Олександр Лукашенко. Політв’язень вже перебуває в Україні.

      Про це у своєму твіттері написав український президент Володимир Зеленський.

      Актуально: Зеленський провів зустріч з Лукашенком: головне

      Іще один український в’язень, журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі до 8 років, був помилуваний і вже вдома в Україні!
      – йдеться у дописі Зеленського.

      Відомо, що Шаройка вдалося повернути в результаті обміну. Україна віддала Білорусі її громадянина Юрія Політика, засудженого за шпигунство.

      Українська омбудсвумен Людмила Денісова на своїй фейсбук-сторінці розмістила відео з Павлом Шаройком. На ролику видно, як журналіст обіймає свою дружину. Та ж дякує Денісовій за звільнення чоловіка.

      Павло Шаройко в Україні: відео

      Що відомо про Павла Шаройка? Це український журналіст, який з 2011 року працював у Білорусі. Спочатку він очолював там корпункт інформаційного агентства УНІАН. З січня 2015 року він співпрацював з "Українським радіо". З січня 2016 року працював на посаді власкора у Білорусі.

      Його затримали 25 жовтня 2017 року. Суд над ним проходив за зачиненими дверима. Станом на кінець лютого 2018 року йому вже винесли вирок, проте рішення суду трималось у таємниці.

      Верховний суд Білорусі засудив Шаройка на 8 років позбавлення волі. Журналіста звинуватили у шпигунстві.

      КДБ Білорусі звинуватило Шаройка у причетності до створення агентурної мережі та ведення розвідувальної діяльності на території Білорусі.

      blog_ava
      Від куріння вейпа померло 18 осіб, ще одна смерть під слідством
      сьогодні
      12376
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Новини Білорусі Заручники ЗМІ Журналісти
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому потрібно писати про Шулявський міст?
      сьогодні , 12:00 Чому потрібно писати про Шулявський міст?
      Петро Охотін 526
      Россия может воспользоваться наивностью Зеленского
      сьогодні , 12:00 Россия может воспользоваться наивностью Зеленского
      Павло Казарін 608
      Як не загубити свою тварину: практичні поради спеціалістів
      сьогодні , 11:30 Як не загубити свою тварину: практичні поради спеціалістів
      Євгенія Мазур 377
      Боротьба з рейдерством: чому це необхідно для бізнесу та інвесторів
      сьогодні , 08:40 Боротьба з рейдерством: чому це необхідно для бізнесу та інвесторів
      Ярослав Гришин 438
      "Динамо" не зуміло обіграти "Лугано" у матчі Ліги Європи: відео
      сьогодні , 08:12 "Динамо" не зуміло обіграти "Лугано" у матчі Ліги Європи: відео
      Ігор Саджениця 1546
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук