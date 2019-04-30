Білорусь повністю зупинила прийом нафти з Росії: відома причина

"Гомельтранснафта Дружба" (білоруське державне підприємство, відповідальне за транспортування нафти на південній білоруській ділянці нафтопроводу "Дружба") повністю зупинила прийом нафти з Росії. Мета такого кроку – спробувати позбутися неякісної російської нафти, обсяг якої уже перевищив 5 мільйонів тонн.

Чому Білорусь припинила транзит російської нафти?

Зупинка прийому російської нафти відбулася вранці 30 квітня, а повідомив про це журналістам перший заступник гендиректора ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" Андрій Вериго, пише БЕЛТА.

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При цьому Вериго наголосив: "Продовження транспортування російської нафти територією Білорусі заплановано відновити після витіснення неякісної нафти з російської ділянки. Орієнтовно – 2 травня".

Нафтопровід "Дружба" забезпечує поставки нафти на білоруські нафтопереробні заводи, але головна його місія – транзит нафти з Росії в Європу через Білорусь у Польщу і Україну.

Протягом кількох днів вимушеної паузи білоруські спеціалісти намагатимуться здійснити низку ремонтних робіт нафтопроводу. Через неякісну російську нафту уся транспортна система працюватиме зараз у функціонально обмеженому режимі. За словами Вериго, на її повне відновлення на території Білорусі знадобиться щонайменше півроку напруженої роботи.

Чому російська нафті зараз "брудна"? У ній виявили вміст хлорорганічних сполук, які у сто разів перевищують допустиму норму. Ці сполуки можуть зіпсувати теплообмінне обладнання і каталізаторні системи нафтопроводу, а також дуже швидко зіпсувати обладнання на нафтопереробних заводах.

За попередніми оцінками, загальний обсяг неякісної російської нафти в трубопроводах Росії, Білорусі, України і Польщі вже становить приблизно 5 мільйонів тонн. У концерні "Белнефтехим" (аналог українського "Нафтогазу") очікують "чисту" нафту з РФ до півночі 2 травня. Як будуть діяти, якщо "чиста" нафта не надійде – не повідомили.

Як розгорталися події у скандалі з нафтою? • 19 квітня у Білорусі помітили погіршення якості російської нафти марки Urals на ділянці магістрального нафтопроводу "Дружба".



• Білорусь вже 20 квітня оголосила, що вимагає від Росії компенсації за неякісну нафту.



• Польща та Україна припинили транзит нафти – 25 квітня.



• 26 квітня в Мінську відбулися переговори за участю Білорусі, Росії, України і Польщі щодо врегулювання ситуації з неякісною російською нафтою.



• 27 квітня стало відомо, що припинення транзиту не повинне бути тривалим. В Україні відновлення транспортування нафти нафтопроводом "Дружба" очікують на початку травня.

Зверність увагу: 18 квітня Росія заборонила експорт нафти в Україну