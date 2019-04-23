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      Білорусь призупинила поставки в Україну бензину і дизпалива

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      Олександр Лукашенко
      Олександр Лукашенко / Фото з відкритих джерел

      Білорусь з 23 квітня призупинила експорт до України бензину і дизпалива через неякісну нафту з Росії. Окрім України, Білорусь вимушено припинила експорт цього пального і до Польщі, і до країн Балтії.

      "На цей момент контрактні зобов'язання припинено до моменту вирішення питання з російською нафтою", – сказав заступник гендиректора Білоруської нафтової компанії Сергій Гриб, повідомляє БЕЛТА.

      Читайте також: Заборона Росією експорту нафти: як вплине на Україну та чого очікувати

      З 1 червня Росія вводить заборону на експорт до України нафти і нафтопродуктів для нібито захисту інтересів РФ. Крім того, будуть обмежені поставки російського вугілля.

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      Теги: Новини України Новини Білорусі Пальне Новини Польщі Нафта Новини Росії
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