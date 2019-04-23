Білорусь призупинила поставки в Україну бензину і дизпалива
Білорусь з 23 квітня призупинила експорт до України бензину і дизпалива через неякісну нафту з Росії. Окрім України, Білорусь вимушено припинила експорт цього пального і до Польщі, і до країн Балтії.
"На цей момент контрактні зобов'язання припинено до моменту вирішення питання з російською нафтою", – сказав заступник гендиректора Білоруської нафтової компанії Сергій Гриб, повідомляє БЕЛТА.
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З 1 червня Росія вводить заборону на експорт до України нафти і нафтопродуктів для нібито захисту інтересів РФ. Крім того, будуть обмежені поставки російського вугілля.
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