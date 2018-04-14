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Білорусь засудила удари по Сирії

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Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь.
Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь. / Фото з вільних джерел

Білорусь "рішуче засудила" удари, завдані США, Францією та Великобританією по території Сирії.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь.

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Там заявили, що ситуація в Сирії фактично перетворюється на міждержавний збройний конфлікт, який загрожує подальшою неконтрольованою ескалацією, що виходить за межі регіону.

У білоруському МЗС також закликала всі залучені сторони припинити застосування військової сили проти інших держав і шукати шляхи врегулювання конфліктів мирним шляхом за столом переговорів.

Застосування заборонених видів зброї масового ураження не повинно залишатися без наслідків. Однак у відповідь кроки мають базуватися на однозначних і перевірених фактах і вживатися в суворій відповідності з нормами міжнародного права. Жоден з цих критеріїв не було дотримано тими, хто сьогодні завдав удару по Сирії,
– йдеться в повідомленні.

Також у відомстві закликали ОЗХЗ (Організацію із заборони хімічної зброї) перевірити інформацію про застосування хімічної зброї в Сирії та доповісти результати розслідування Раді Безпеки ООН.

"Вважаємо, що всім членам Ради Безпеки ООН слід докласти максимальних зусиль для виконання покладеного на них міжнародним співтовариством завдання щодо відновлення та підтримання міжнародного миру і безпеки", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.

У результаті ракетних ударів було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних.

Низка країн підтримали дії США, Великобританії і Франції проти режиму Башара Асада. Росія і Іран засудили авіаудари союзників.

Теги: Війна у Сирії Новини політики ООН Новини США Новини Франції Великобританія Новини Білорусі
Джерело: 24 Канал
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