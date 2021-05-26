Матір 3 дітей із Харківщини застрягла в Білорусі: їхала тільки на лікування

Жителька Харківщини повідомила, що застрягла в Білорусі через проблеми зі здоров'ям. Вона там перебувала на лікуванні та мала зворотні квитки на літак. Однак через скасування авіасполучення не змогла полетіти. Вдома її чекають 3 дітей.

Про це Анна Курилова розповіла журналістам 26 травня. У жінки скоро закінчиться термін дозволу перебувати на території Білорусі, однак продовжити його вона не може, оскільки живе нелегально в подруги та не має грошей.

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На лікування Анна поїхала ще 3 місяці тому. Наразі її вже виписали з лікарні. Однак реабілітація після операції ще не закінчена.

З жінкою зв'язалися представники українського посольства. Однак вони їй запропонували добратися на автомобілі або винайняти швидку власним коштом.

Але після операції у мене порізаний живіт. Я можу перебувати в положенні сидячи не більше 3 годин. Після цього розійдуться шви та все закінчиться сумно. Я просто не переживу дорогу довжиною близько 1000 кілометрів. Та й грошей на оренду транспорту немає, адже це приблизно кілька тисяч доларів,

– розповіла Анна.

Через захворювання жінці залишилось жити приблизно 3 роки. Вона каже, що не хоче та не може витрачати час на перебування в чужій країні. Однак, якщо вона не продовжить лікування, у неї почнеться процес відторгнення печінки.

Водночас із цим у Білорусі їй лікуватись систематично – дорого. Також, за словами Анни, вдома її чекають 3 дітей з інвалідністю та старенька матір. Тому жінка нарікає, що досі не організуваний жоден евакуаційний авіарейс в Україну.

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