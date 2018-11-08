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      Білорусі варто брати приклад з України та Грузії, – екс-генсек НАТО про майбутнє країни

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      Андерс Фог Расмуссен
      Андерс Фог Расмуссен / Getty images

      Білорусь могла б у майбутньому грати дуже цікаву роль, адже вона розташована між Європою та Росією. Однак це можливо лише за умови реформ та демократизації суспільства.

      Про це в інтерв'ю Polskie Radio заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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      У бесіді з польською радіостанцією він зазначив, що у білорусів є шанс визначити своє майбутнє, хоча республіка поки не є демократичною державою. Він закликав її орієнтуватися на досвід Грузії або України. Цілком можливе зростання опозиційних сил, які могли б надати протистояння владі в Мінську, і це єдиний шлях рухатися вперед, переконаний екс-генсек Північноатлантичного альянсу.

      Немає сумнівів у тому, що Путін буде тиснути на Білорусь. Ми вже бачили, як Росія підштовхує місцеву владу розмістити бази і забезпечити присутність російських сил у Білорусі на постійній основі, 
      – зазначив Расмуссен і додав, що прагнення президента Росії Володимира Путіна інтегрувати Білорусь з Росією, безумовно становить загрозу.

      Водночас він запевнив, що і НАТО, і ЄС зацікавлені в перспективі побачити Білорусь серед своїх членів.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Європа НАТО Новини Білорусі
      Джерело: 24 Канал
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