Білорусі варто брати приклад з України та Грузії, – екс-генсек НАТО про майбутнє країни

Білорусь могла б у майбутньому грати дуже цікаву роль, адже вона розташована між Європою та Росією. Однак це можливо лише за умови реформ та демократизації суспільства.

Про це в інтерв'ю Polskie Radio заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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У бесіді з польською радіостанцією він зазначив, що у білорусів є шанс визначити своє майбутнє, хоча республіка поки не є демократичною державою. Він закликав її орієнтуватися на досвід Грузії або України. Цілком можливе зростання опозиційних сил, які могли б надати протистояння владі в Мінську, і це єдиний шлях рухатися вперед, переконаний екс-генсек Північноатлантичного альянсу.

Немає сумнівів у тому, що Путін буде тиснути на Білорусь. Ми вже бачили, як Росія підштовхує місцеву владу розмістити бази і забезпечити присутність російських сил у Білорусі на постійній основі,

– зазначив Расмуссен і додав, що прагнення президента Росії Володимира Путіна інтегрувати Білорусь з Росією, безумовно становить загрозу.

Водночас він запевнив, що і НАТО, і ЄС зацікавлені в перспективі побачити Білорусь серед своїх членів.

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