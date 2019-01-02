Білоруска Саснович назвала несподівану причину перемоги над Світоліною

Білоруська тенісистка Олександра Саснович, яка вибила з турнірну в Брісбені (Австріля) українку Еліну Світоліну, розкрила секрет успіху. За її словами, причиною перемоги стала зміна дієти.

Білоруска розповіла, що матч видався досить важкий. "Я провела хороший сет. Другий був не дуже", – сказала тенісистка, пише SportArena.

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"У минулому році перед фіналом (проти Світоліної у Брісбені, – Ред.) я з'їла багато ризото з грибами, в цьому – ні. Я змінила дієту", – заявила Саснович.

У матчі другого кола турніру в Брісбені Світоліна поступилася Саснович з рахунком 1:2. У наступному коло білоруска зіграє з Донною Векич з Хорватії.

Нагадаємо, що в минулому році тенісистки зустрічалися у фіналі цього турніру й українка легко обіграла суперницю з рахунком 2:0 (6:2, 6:1).